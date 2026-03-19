Fiscalía española solicita una multa a BBVA de más de 180 millones de euros por espionaje

La ⁠Fiscalía Anticorrupción española ha solicitado que se imponga a BBVA una multa ⁠de 181.8 millones de euros (unos 208.16 millones de dólares) por el presunto papel del banco en un escándalo de espionaje que ha sacudido el mundo empresarial ⁠del país, según un documento al que ⁠ha tenido acceso Reuters.

El caso forma parte de una investigación más amplia sobre la contratación por parte de varias empresas españolas de una agencia de investigación privada dirigida por José Manuel Villarejo, un excomisario de policía, para llevar a cabo diversos encargos presuntamente ilegales entre 2004 y 2016.

Las investigaciones han sacudido al sector empresarial español desde que se iniciaron en 2019 y han causado cierto daño a la reputación, pero sin un impacto claro en los negocios.

BBVA se negó a hacer comentarios este jueves. El banco español había confirmado anteriormente que había contratado a la agencia, pero dijo que no había encontrado pruebas de espionaje. En su informe anual de 2025, BBVA sostiene que los hechos objeto de investigación no implican responsabilidad penal para el banco.

Algunos de los antiguos ejecutivos del banco forman parte de la investigación, pero ningún miembro actual del Consejo de Administración está implicado en la misma, según ha indicado.

La Fiscalía solicita una pena de hasta 173 años de cárcel para ⁠el expresidente del banco, Francisco González, aunque ⁠el tiempo máximo que podría cumplir ⁠en prisión se limita en su caso a 15 años, según el Código Penal ⁠español, informó un portavoz de la Fiscalía.

González era presidente del BBVA cuando el banco contrató a la agencia de Villarejo. Posteriormente, dimitió como presidente honorario en marzo de 2019 para evitar cualquier daño a la reputación del banco y ha negado haber cometido irregularidad alguna.