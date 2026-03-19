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La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 19 de marzo del 2026.

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Redacción El Economista

Tragasables

En el Senado de la República, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan presentó el informe “Mujeres de la Montaña, Renacer entre los Filos del Olvido”. Ante la senadora Reyna Celeste Ascencio, se denunciaron 168 feminicidios y la persistencia de matrimonios forzados en Guerrero. El diagnóstico revela una alarmante carencia de justicia. Se urgió al Estado a fortalecer la presencia institucional con un enfoque diferenciado que rompa el ciclo de violencia y pobreza.

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