PRI lanza red de “defensores” para comicios del 2027

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, informó de la apertura de puertas del tricolor “de par en par” a la sociedad civil y reiteró su llamado al PAN, MC, PT, PVEM y “desencantados del oficialismo” a conformar una alianza electoral para enfrentar con éxito a Morena en los comicios federales intermedios y estatales del 2027 para renovar la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 1,088 diputaciones locales y 680 alcaldías.

“Los vamos a sumar a todos, porque sumándolos somos más y con eso le vamos a ganar a Morena en las próximas elecciones”, afirmó, al aclarar que el PRI trabajará “para que desde lo local se construyan las más amplias alianzas y coaliciones en el país”, quizá porque sus homólogos del PAN y MC ya rechazaron ir en alianza con el PRI a nivel nacional.

En conferencia de prensa en la sede nacional priista, el senador y exgobernador de Campeche informó que designó a Rosario Robles Berlanga, expresidenta nacional del extinto PRD, exjefa de Gobierno de la capital del país y exsecretaria de Desarrollo Social, como coordinadora de la Red Ciudadana para la Defensa de México, quien se encargará de sumar a la sociedad civil.

“Vamos a abrir, con todo lo que representa y significa, las puertas del partido y, de conformidad con el artículo 181 de nuestros Estatutos, abriremos la selección de candidaturas ciudadanas a ciudadanos, a simpatizantes, a militantes, pero sobre todo a la sociedad civil, a todos, cuando el prestigio, su fama pública, señalen que se encuentran en el nivel de reconocimiento y aceptación, que quieren ser defensores para generar las condiciones de competitividad”, dijo.

Su partido hará trabajo electoral desde ya en el territorio, anunció, por lo que hasta ayer se habían registrado 6,432 “defensores de México” en las 1,802 alcaldías que estarán en disputa en 2027; 1,547 en los 300 distritos electorales federales y 50 en los 17 estados donde se elegirá gobernador el próximo año, a quienes presentó ayer uno por uno y les entregó una bandera mexicana que algunos hicieron ondear al instante.

“Defender a México frente a un gobierno empeñado en debilitar al Estado mexicano, confrontar a la sociedad y poner en riesgo el futuro de la nación, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad’’, arengó.

A pregunta expresa, aseguró que el PRI no viola la ley electoral al anticiparse a hacer trabajo electoral fuera de los tiempos establecidos, y arguyó que Morena ya anunció que hará lo mismo a partir de junio y que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no objetó.

Cuesta arriba

Consultados sobre la convocatoria de Moreno Cárdenas, los politólogos y académicos de la UAM y UNAM Víctor Alarcón y Javier Contreras Vázquez, respectivamente, coincidieron en que es legítimo que el tricolor instrumente una estrategia política para mantenerse competitivo en las elecciones del próximo año, pero consideraron que no será exitosa.

“Con el pasado, con el desgaste de la marca, la imagen que el PRI tiene en muchos sectores de la población, pues honestamente yo lo veo como una labor muy cuesta arriba (…) Todo partido político tiene el derecho a buscar las estrategias que mejor le parezca, pero plantearse que mágicamente la población se va a aglutinar alrededor del PRI, eso como que sí ya suena un poco hasta fantasioso”.

“Desde el PRI, no veo la más mínima condición para poder encabezar un esfuerzo como el que se plantea el dirigente. Creo que sí está muy lejana la perspectiva de que una convocatoria de este tipo pueda tener éxito desde el PRI”.

“El planteamiento del PRI no me parece nada factible, sobre todo partiendo de la idea de que esa convocatoria se haga alrededor del propio PRI (…) el PRI ya no tiene esa capacidad, difícilmente veo que regrese a recuperar esa capacidad, de ser un actor de relevancia dentro del sistema de partidos”, afirmó Alarcón.

Para Contreras Vázquez, el anuncio es “un reciclaje de lo que ya han tratado de hacer en las últimas ocasiones, pero hay que entender también la postura en la que se encuentra ese partido de oposición. El PRI es el partido que más se ha reducido desde el tiempo que Morena lleva en el poder. Entonces, es normal o una buena estrategia de supervivencia que el PRI se alíe con otras fuerzas políticas de cara a las próximas elecciones”.

Con respecto a las candidaturas ofrecidas por el PRI a los ciudadanos, dijo que “difícilmente la ciudadanía se va a acercar a buscar candidaturas fuertes por parte del partido y tendremos que ver también si en efecto el partido pondrá su estructura y sus recursos para apoyar perfiles externos. Eso siempre ha sido posible estatutariamente para el Revolucionario Institucional, pero en realidad nunca lo han hecho con el propósito auténtico de brindarle espacios a la ciudadanía de a pie”.

Sobre la participación de Rosario Robles en el PRI, Alarcón expresó que “membretes van, membretes vienen’’, y que seguramente “ella tendrá que buscar apoyos, generar algún tipo de vínculos o de redes que, obviamente, reactiven la presencia de este partido en aquellos espacios que han perdido de manera muy notoria”.

Contreras Vázquez explicó que al sumar a la mujer, el PRI busca conquistar el electorado de izquierda o liberal, aunque el hecho de que el PRI la llame y ella acepte coordinar esfuerzos a favor de la causa tricolor “no necesariamente va a traer mayor convocatoria pública o mejorar la imagen del partido”.