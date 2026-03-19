La UDLAP se coloca como la universidad privada número 1 en México

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) obtuvo la posición número 1 entre las universidades privadas de México en el ránking Mejores Universidades 2026, publicado recientemente por un diario de circulación nacional y uno de los instrumentos de medición de calidad más reconocidos en el país, "distinción que refleja la calidad, el prestigio y la solidez de su proyecto educativo, así como su compromiso con la formación integral de profesionistas de excelencia", expresó la institución en un comunicado.

En esta edición, la universidad obtuvo también el primer lugar entre las instituciones privadas en la encuesta a académicos y el segundo lugar en la encuesta a empleadores, dos indicadores relevantes en la valoración de la reputación universitaria, debido a que miden la percepción sobre el nivel académico y la preparación de sus egresados.

La UDLAP destacó también en el ranking como la universidad con más licenciaturas posicionadas en primer lugar entre universidades privadas, siendo 18 programas académicos los que se destacaron, tales como: Actuaría, Biología, Diseño de Información Visual, Derecho, Pedagogía, Psicología, Relaciones Internacionales, Ingeniería Civil, Ingeniería Robótica y Telecomunicaciones, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Química, Administración de Empresas, Economía, Estrategias Financieras y Contaduría Pública, y Mercadotecnia.

Las licenciaturas en Arquitectura y Comunicación ocuparon el segundo lugar y la Licenciatura en Médico Cirujano alcanzó el tercer puesto en dicho grupo.

"Estos indicadores reflejan la fortaleza académica de la UDLAP y el cumplimiento de altos estándares de calidad en educación superior", sostuvo la UDLAP.