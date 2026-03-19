El Banco Nacional Suizo mantiene sus tasas en 0% y está pendiente del conflicto en Oriente Medio

El Banco Nacional Suizo mantuvo sin cambios ⁠su tipo de interés oficial este jueves, ante la fuerte subida del franco suizo provocada por la guerra en Irán, ⁠que también ha provocado un ⁠repunte de los precios globales del petróleo, lo que ha enturbiado las perspectivas de inflación.

El BNS mantuvo su tipo de interés oficial en el 0%, el más bajo entre los principales bancos centrales, tal y como esperaba una amplia mayoría de los analistas encuestados por Reuters.

La decisión se produjo en una jornada ajetreada para los bancos centrales, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuviera los tipos sin cambios el miércoles, lo que puso de relieve una incertidumbre inusualmente alta mientras los responsables de política monetaria evalúan el impacto de la guerra de EU e Israel contra Irán.

"Dado el conflicto en Oriente Medio, ha aumentado la disposición ​del BNS a intervenir en el mercado de divisas", dijo el banco central en un comunicado.

"De este ⁠modo, el BNS contrarresta una ⁠apreciación rápida y excesiva del ⁠franco suizo, que pondría en peligro la estabilidad de precios en ⁠Suiza" señaló el banco central. El franco se debilitó brevemente tras la decisión, pero pronto se recuperó para cotizar ligeramente al alza frente al euro y al dólar, a 0.9082 y 0.793 francos, respectivamente.

El Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra darán a conocer sus últimas actualizaciones el jueves, y ⁠los mercados no esperan cambios en sus tipos de interés.