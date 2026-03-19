En PT ponen en duda votos para el “Plan B”

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores dictaminarán el próximo lunes la iniciativa presidencial de reformas a la Constitución en materia electoral -el llamado “plan B’’-, cuyo decreto será sometido a discusión y votación del pleno cameral en la sesión ordinaria a realizarse el miércoles siguiente.

Enrique Inzunza Cázarez (Morena), presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, informó que ya se definió la “ruta’’ a recorrer del proceso de dictaminación y aprobación por el pleno cameral.

Las comisiones unidas, aseguró, vía sus juntas directivas, ya hicieron el trabajo preliminar correspondiente, y que en la sesión ordinaria del pleno cameral del próximo martes se cumplirá el trámite de primera lectura del decreto que se someterá a votación al día siguiente.

Anticipó que la iniciativa presidencial será modificada para restituir en el Artículo 115, referente al municipio, la frase “de conformidad con el principio de paridad”, y precisar que los municipios serán integrados por “una sindicatura y hasta quince regidurías”, eliminando así el mínimo de siete regidurías propuesto originalmente.

PT renuente

La senadora Lizeth Sánchez, integrante del grupo parlamentario del PT, informó que hasta ayer su bancada no había definido el sentido de su voto respecto del llamado “Plan B”.

“Estamos aún en el análisis (…) todavía no tenemos si va a ser a favor o en contra”, respondió a pregunta expresa sobre si los seis senadores petistas respaldan la propuesta presidencial.

Cuestionada sobre si está de acuerdo con adelantar la consulta sobre revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, respondió:

“Aquí hay dos temas importantes. Algo que no podemos es quedarnos en desventaja los partidos minoritarios sobre un partido mayoritario; creemos que debe de haber una competencia justa y equilibrada en todos los sentidos (…) Lo que nosotros buscamos es que haya una democracia igualitaria, equitativa, condiciones para todos en los mismos sentidos, esa ha sido la lucha del Partido del Trabajo, darle voz siempre a las minorías contra las mayorías”.

El también petista Alejandro González Yáñez coincidió en que su partido no decide aún si votará a favor del “Plan B”.

“Bueno, nuestra bancada lo está estudiando, junto con la dirección del partido y los legisladores federales en la Cámara de Diputados. Lo estamos evaluando para tener una postura precisa y evitar la opinión, que luego no se fundamenta en argumentos sólidos”.

Será hasta el momento que se dictamine la iniciativa en comisiones unidas, dijo, cuando “expresaremos ya con absoluta precisión nuestra postura en cada asunto”.

Revocación

Desde el Senado, por otra parte, Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, criticó que Morena quiere hacer de la próxima revocación de mandato presidencial “su máxima figura de autopromoción”.

“¿Quieren poner a la Presidenta en la boleta?, adelante. Van a verse los números de medio país, no panista, dejando absolutamente claro que esta dizque transformación ha sido más que un mal gobierno ¿Quieren sentirlo en una medición directa de la Presidenta? Pues que así sea”, dijo.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió que la persona titular del Ejecutivo pueda pronunciarse públicamente sobre este ejercicio sin que ello sea considerado propaganda.

“¿Cómo es que está sujeto a revocación de mandato y no puedes hablar?”, cuestionó. “Lo único que se propone es que, si va a haber revocación, se pueda explicar de qué se trata, por qué existe este mecanismo”, sostuvo. (Con información de Arturo Rojas)