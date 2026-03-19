CIU y los resultados de las telecomunicaciones en 2025

CIU se ha consolidado como la primordial fuente de análisis de la industria de las telecomunicaciones y nos comparte los resultados de la industria al cierre de 2025. Es interesante ver cómo este complejo entorno afecta al sector de interés. De acuerdo con el reporte, el sector mantuvo un dinamismo superior, lo cual denota un papel cada vez más esencial como habilitador de la actividad económica y social.

Durante el cuarto trimestre de 2025, los ingresos del sector alcanzaron 163.9 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento anual de 6.1%. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el dinamismo del segmento móvil, y por la creciente demanda de conectividad por parte de hogares y empresas.

En términos acumulados, los ingresos del mercado de telecomunicaciones sumaron 624.8 mil millones de pesos durante 2025, cifra 3.8% superior al monto registrado en 2024. Este crecimiento anual confirma que, incluso en escenarios de menor dinamismo económico, la demanda por servicios de conectividad continúa expandiéndose de manera estructural.

El segmento móvil continúa siendo catalizador del crecimiento sectorial. En el 4T-2025, generó ingresos por 102.0 mmp, equivalentes a 62.3% del total del mercado de telecomunicaciones y con un impactante crecimiento anual de doble dígito al alcanzar 10%. Durante 2025, los ingresos del segmento móvil alcanzaron 378.8 mmp, lo que representa alrededor de 6 de cada 10 pesos que se generaron a nivel sectorial.

Esta proporción confirma la creciente centralidad del internet móvil dentro del ecosistema digital del país y su papel como infraestructura habilitadora de múltiples actividades económicas y sociales.

El segmento fijo registró ingresos por 25.7 mmp en el 4T-2025, cifra 0.1% inferior en su comparativo anual y equivalente a 15.7% del total sectorial.

Se aprecia el crecimiento de la infraestructura de fibra óptica la cual ha permitido mejorar la capacidad y calidad de la conectividad en el país, particularmente en zonas urbanas que también reflejan alzas en la velocidad contratada por parte de los operadores.

El famoso triple play o los servicios convergentes, que integran telefonía fija, banda ancha fija y televisión de paga dentro de esquemas empaquetados, generaron 36.1 mmp (22% del total sectorial) en el 4T-2025, con un escaso crecimiento de 0.6 por ciento.

Durante 2025, este segmento acumuló 143.0 mmp, lo que representa 22.9% de los ingresos sectoriales.

Este desempeño refleja la transición estructural del mercado de televisión restringida, que continúa enfrentando una reducción gradual en su base de suscriptores ante el crecimiento de las plataformas de streaming y otras vías de entretenimiento digital.

Sin embargo, los operadores han logrado mitigar parcialmente esta tendencia mediante la integración de plataformas de video por suscripción dentro de sus ofertas convergentes, en las que la banda ancha fija se ha convertido en el eje central de los paquetes comerciales.

En resumen; la evolución del mercado durante 2025 confirma que el sector de telecomunicaciones continúa creciendo a un ritmo superior al de la economía en su conjunto. El predominio del segmento móvil, el fortalecimiento de la banda ancha fija y la transformación de los servicios convergentes reflejan una transición estructural hacia un ecosistema centrado en la conectividad digital.