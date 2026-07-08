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Acciones de Volaris caen más de 7% por alza precios petróleo pese a mayor tráfico
Las acciones de la aerolínea mexicana Volaris caían este miércoles presionadas por un salto en los precios del petróleo que opacó un sólido reporte de tráfico de pasajeros de junio.
Las acciones de la aerolínea mexicana Volaris caían este miércoles presionadas por un salto en los precios del petróleo que opacó un sólido reporte de tráfico de pasajeros de junio.
Los títulos de Volaris cotizaban en 14.65 pesos, con una pérdida de un 7.57%, el peor desempeño entre las firmas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
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"Lo que estamos viendo es nuevamente un tema de cierta aversión al riesgo", afirmó Carlos Hernández, director de la consultoría Vardez Capital. Los precios del crudo subían a máximos de dos semanas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que había "terminado" el memorando de entendimiento para poner fin al conflicto con Irán, reavivando temores sobre el suministro.
Volaris reportó un incremento interanual de un 11.2% en su tráfico de pasajeros de junio, con avances en rutas nacionales e internacionales, impulsados por el Mundial 2026.
"El reporte no fue malo. Más bien, lo que le afecta hoy es la apreciación del petróleo", opinó por su parte Jacobo Rodríguez, analista de la firma Roga Capital, al señalar que energéticos más caros implican mayores costos para la empresa.