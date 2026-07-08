Bolsa mexicana perfila segundo día de fuertes descensos ante preocupaciones sobre Oriente Medio

Las bolsas de valores de México caen por segunda sesión consecutiva la mañana de este miércoles. Los índices locales bajan en línea con el ánimo en otras plazas bursátiles tras nuevos comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la guerra con Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, baja 0.97% al nivel de 66,030.91 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 1.03% a 1,328.55 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores caen. Las acciones de Volaris son las que más caen, con 5.68% a 14.95 pesos, seguidas por las de Gentera con 3.56% a 38.23 pesos, y las del laboratorio Genomma Lab, con una pérdida de 2.75% a 14.85 pesos.

Los mercados experimentan un momento de aversión al riesgo después de que Donald Trump afirmó que el punto de acuerdo firmado con Irán para terminar con la guerra había llegado a su fin. La guerra que ha impulsado la inflación ya ha durado más de cuatro meses.

"Los inversionistas mantienen la atención en la evolución del conflicto en Medio Oriente, luego del reciente repunte en los precios del petróleo, el dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro", destacaron los analistas de la firma CopKapital.