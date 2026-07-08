Podcasts, el nuevo negocio de los futbolistas tras el retiro

Para muchos futbolistas, el retiro no significa el fin de su carrera profesional, sino el inicio de una nueva etapa como creadores de contenido. Por eso, los podcasts se han convertido en una herramienta para mantenerse vigentes, fortalecer su marca personal y construir nuevas fuentes de ingresos.

Con análisis, opciones y experiencias que muestran el lado más humano del deporte, encuentran los podcast como una forma de conectar con la audiencia y fortalecer su marca personal.

Exjugadores como Gary Winston Lineker o Yosgart Gutiérrez, son la muestra de que pueden generar comunidades después de sus trayectorias como deportistas.

Yosgart Gutierrez: El podcast como una fuente de ingresos

Yosgart Gutiérrez, ex futbolista que se desempeñó como portero en equipos como Cruz Azul y Necaxa y que se retiró en 2020, ha comentado que su retiro tuvo un impacto financiero, por lo que buscó la manera de incrementar sus ingresos.

Esto lo llevó a ser invitado por su amigo Amaury Martínez a crear un podcats, ya que buscaba a alguien carismático y que tuviera conocimientos en temas de deportivos, así surgió El RePortero.

El programa aborda conversaciones con personalidades del futbol en México, como directivos, entrenadores, exfutbolistas e incluso periodistas. Además, la cercanía con otros jugadores le ha proporcionado conversaciones más amenas y la aceptación del público.

Gary Winston Lineker, Micah Richard y Alan Shearer, una comunidad construida desde la experiencia

El retiro del futbol profesional no significa el fin de la trayectoria. Figuras como Gary Winston Lineker, Micah Richards y Alan Shearer han transmitido su experiencia en el deporte a través del podcast The Rest Is Football, el cual, los exjugadores han construido una comunidad basada en el análisis adquirido durante sus carreras deportivas.

El podcast comenzó a transmitirse el 9 de junio de 2026 con emisiones diarias dedicadas al análisis de los partidos de la Copa Mundial 2026.

El programa reúne a Micah Richards, quien debutó con el Manchester City en 2005 y, tras 14 años de trayectoria, se retiró en 2019 debido a lesiones continuas.

También integra a Alan Shearer, exdelantero de Southampton F.C., Blackburn Rovers y Newcastle United, quien concluyó su carrera como futbolista en 2006.

Gary Winston Lineker, quien también codirige el podcast, fue el máximo goleador de la Copa Mundial de 1986 con seis anotaciones y puso fin a su carrera como futbolista en 1994.

Además se consolidó como presentador de Match of the Day en la BBC, donde se convirtió en uno de los conductores con mayor permanencia antes de retirarse del cargo en 2025.

Peter Crouch: mostrar lo que ocurre como jugador de futbol

That Peter Crouch Podcast, es un programa que cuenta con invitados protagonistas del fútbol, entrenadores y excompañeros de Peter Crouch, conductor del mismo.

En este sentido, Peter Crouch también cuenta con una trayectoria en el futbol, ya que fue delantero centro y jugó en el club Liverpool y Burnley. Su retiro como jugador fue en 2019.

En tanto, That Peter Crouch Podcast es también dirigido por Chris Stark y Steve Sidwell. Es un programa que ha ganado popularidad en Reino Unido por mostrar cómo es la vida de un futbolista profesional en el que se comparten experiencias que no se ven durante los partidos.