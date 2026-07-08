Precios del petróleo se disparan más de 5% tras declaración de Trump sobre Irán

Los ⁠precios del petróleo se disparaban más de un 5% este miércoles, ⁠a máximos de dos semanas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el memorando de entendimiento para poner fin al conflicto ⁠con Irán había "terminado", reavivando los temores ⁠de interrupciones en el suministro petrolero.

A las 11:27 GMT, los futuros del Brent ganaban 4.27 dólares, o un 5.76%, a 78.43 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos subían 3.91 dólares, o un 5.55%, a 74.35 dólares.

Los índices referenciales se sitúan en sus niveles más altos desde el 22 de junio.

En la víspera mejoraron cerca de un 3%, después de que Washington revocara la licencia general que autorizaba la venta de crudo iraní.

Trump afirmó este miércoles que el memorando de entendimiento firmado con Irán para poner fin al conflicto había "terminado", al tiempo que añadió que no quiere mantener relaciones con Teherán.

El acuerdo, negociado por Pakistán el mes pasado para proporcionar un plazo de 60 días para las negociaciones, se vio sometido a presión después de que Estados Unidos lanzara nuevos ataques contra Irán.

"El mercado se ve obligado otra vez a valorar el riesgo de que nuevos ataques contra el transporte marítimo, o un deterioro más generalizado de las relaciones entre Estados Unidos ⁠e Irán, puedan ralentizar la normalización de los ⁠flujos a través del estrecho de ⁠Ormuz", señaló Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

Los ataques aéreos estadounidenses fueron una ⁠respuesta a los ataques iraníes contra tres buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, según informó el martes el Mando Central de Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria iraní dijo más tarde que atacó instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait, reavivando las preocupaciones sobre el tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz, por donde circulaba cerca de una quinta parte del suministro energético mundial antes ⁠de que comenzara la guerra a fines de febrero.