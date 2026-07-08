"En México, para México", la estrategia de GAC para fortalecer su presencia

A pocos días de que la automotriz china GAC arranque operaciones de ensamble en México, reveló que su estrategia estará basada en el principio “En México, para México”, para fortalecer su presencia mediante una mayor integración local y contribuir al desarrollo de la industria automotriz en el país.

Además promete el desarrollo de capacidades productivas y ofrecer una oferta adaptada a las necesidades del consumidor mexicano.

Dicha estrategia en México fortalece su papel de la automotriz como parte del plan global de GAC con el próximo inicio de operaciones de su planta de ensamble durante el segundo semestre de 2026, cuyo portafolio está liderado por sus modelos bajo AION UT, AION ES y EMZOOM.

GAC informó a través de un comunicado que alcanzó el hito de 30 millones de vehículos manufacturados a nivel mundial, resultado de una trayectoria enfocada en calidad, innovación y mejora continua.

Agregó que los procesos de manufactura inteligente permiten producir un vehículo cada 53 segundos, fabricar hasta 10 modelos distintos en una misma línea de producción y ofrecer más de 100,000 configuraciones personalizadas, una flexibilidad clave para responder a la creciente demanda internacional.

Los resultados del primer semestre confirman que la estrategia global de GAC está generando un crecimiento sólido y sostenible. ONE GAC 2.0 nos permite fortalecer nuestra presencia internacional a través de innovación, calidad y una mayor integración con cada mercado, dijo.

“En México, esta visión cobra vida bajo el principio 'En México, para México', con el próximo inicio de operaciones de nuestra planta de ensamble y un portafolio cada vez más competitivo. Estamos convencidos de que este es el camino para seguir construyendo confianza y generar mayor valor para nuestros clientes y para la industria automotriz del país”, apostó Sergio González, director comercial de GAC México.

El mercado mexicano se consolida como un nicho estratégico para GAC en América Latina. En el país, la visión global de la compañía cobra vida con el próximo ensamble para el consumo local.

El próximo inicio de operaciones de la planta de ensamble en México, previsto para el segundo semestre de 2026, representa uno de los ejemplos más claros de esta filosofía, al fortalecer la integración local de la marca, incrementar su capacidad de respuesta al mercado nacional y contribuir al desarrollo de la industria automotriz del país.

Refirió que los modelos como AION UT, AION ES y EMZOOM se consolidan entre los de mejor desempeño comercial de la marca, reflejando la creciente aceptación de una oferta que combina diseño, tecnología, seguridad, eficiencia y distintas alternativas de motorización.