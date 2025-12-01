Acciones vinculadas a criptomonedas caen por nueva ola de ventas de bitcoin

Las acciones vinculadas a criptomonedas caen al mediodía del lunes en Wall Street mientras una nueva ola de ventas de bitcoin afectó a valores relacionados, arrastrando a la baja a casas de cambio, mineras y empresas del sector cripto.

Bitcoin cotiza alrededor de 85,400 dólares por unidad al medio día, registrando una caída de más de 6.5% el primer día de diciembre, extendiendo las pérdidas registradas durante noviembre, según datos de Investing.

La caída coincide con el sentimiento de aversión al riesgo que ha existido en el mercado en las últimas semanas, con inversionistas retirando sus posiciones tanto de activos digitales como de acciones ante la incertidumbre macroeconómica.

El retroceso golpeó a las acciones expuestas a criptomonedas en general. La casa de cambio Coinbase Global pierde 5.11%, mientras que el operador de granjas blockchain Bitfarms cae más de 5.2 por ciento.

Los principales mineros también bajaron, con Riot Platforms retrocede 2.39%, MARA Holdings pierde más de 3%, Hut 8 descendiendo 5.3% y Bitmine Inmersion es la que más cae con 11.88 por ciento.

Strategy, el gran comprador corporativo de bitcoin cede más de 8.5 por ciento.

La caída ocurre después de un noviembre volátil, en que la cripto retrocedió más de 17%, y en donde las dudas sobre las elevadas valoraciones en tecnología y acciones de inteligencia artificial aumentaron la inquietud del mercado.