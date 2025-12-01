Wall Street comienza el mes en terreno negativo tras caída mensual en noviembre

Los tres principales índices de Wall Street operan con perdidas la mañana de este lunes. Las acciones tecnológicas caen ante las persistentes dudas por sus exigentes valuaciones, mientras los inversionistas siguen evaluando el panorama para la tasa de la Reserva Federal.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, baja 0.56% a 47,449.22 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, pierde 0.47% a 6,816.77 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico pierde 0.34% en 23,285.64.

El mercado está pendiente este día de los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien podría dar pistas sobre el futuro de la tasa del banco central. Según FedWatch, de CME, los futuros dan una probabilidad de 87.4% a un recorte de 25 puntos base este mes.

Sólo tres de los 11 principales sectores del S&P 500 perfilan una jornada positiva; las pérdidas son lideradas por las acciones de servicios públicos y bienes raíces. En las ganancias destacan energía y consumo discrecional. En el Dow Jones, Merck (-1.57%) lidera las caídas.

Wall Street cerró noviembre con pérdidas mensuales lideradas por las acciones de tecnología. Aunque los tres principales índices estadounidenses perfilan avances mensuales de dos dígitos, los inversionistas siguen mostrando dudas por la posibilidad de una burbuja en la IA.