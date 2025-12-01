Bitcoin inicia diciembre cayendo por debajo de los 85,000 dólares y arrastra al sector cripto

El bitcoin se desploma bajo de los 85,000 dólares en la primera jornada de diciembre, arrastrando al sector cripto y perjudicando el sentimiento de riesgo global.

La criptodivisa más grande del mundo, el bitcoin, apunta un descenso de 7.28% y se vende en 84,844 dólares, su nivel más bajo desde 22 de noviembre.

Además, la moneda electrónica marcó en noviembre un retroceso de 17.07%, su peor resultado desde 2022 cuando perdió el 16.23% de su valor.

Otra criptomoneda en el mercado que también registran un comportamiento errático es ethereum, la segunda más grande a nivel mundial en capitalización, con un descenso de 9.84% y cotiza en los 2,740 dólares.

A esta lista continua, solana pierde 10.59%, cardano baja 12.09%, litecoin disminuye 10.91% y ripple pierde 9.62 por ciento.

El bitcoin volvió a caer por debajo de los 85,000 dólares, extendiendo las pérdidas después de su mayor caída mensual desde el colapso de las criptomonedas en 2021, ya que la renovada aversión al riesgo expulsó a los inversionistas de las acciones y los activos digitales.

El aumento en de la incertidumbre en las criptomonedas es por una combinación de incertidumbre en los mercados mundiales y pérdida de apetito de los inversionistas.