Acciones de SpaceX empiezan a cotizar tras salida a bolsa récord; se espera alza superior al 25%

El frenesí por las acciones de SpaceX comenzó el viernes, cuando la empresa dirigida por Elon Musk hizo su esperado debut en el Nasdaq, poniendo a prueba si la demanda sin precedentes de los inversores puede traducirse en un comienzo espectacular para la mayor salida a bolsa del mundo.

Se prevé que las acciones abran en torno a los 171 dólares por acción, lo que supone un aumento cercano al 27% con respecto a su precio de salida a bolsa de 135 dólares.

Esta será una de las mayores pruebas para la infraestructura bursátil de Wall Street en años, con las bolsas, operadores y suscriptores preparándose para unos volúmenes de órdenes extraordinarios después de que la empresa vendió 75,000 millones de dólares en acciones, lo que la valoró en 1.77 billones de dólares y la convirtió en una de las mayores empresas de Estados Unidos.

Las bolsas y las empresas de negociación están decididas a evitar los contratiempos técnicos que empañaron el debut de Meta en 2012.

Como SpaceX es considerado ampliamente como un ensayo general para una nueva generación de megacotizaciones, los actores del mercado también estarán atentos a las señales sobre el interés de los inversores de cara a las próximas salidas a bolsa de los pesos pesados de la inteligencia artificial, Anthropic y OpenAI.

Es probable que las acciones no se negocien hasta mediados de la jornada bursátil, ya que la bolsa recopila las órdenes de compra y venta y los suscriptores retrasan la negociación hasta que se equilibren la oferta y la demanda.

"Esperamos que SpaceX experimente un repunte inmediato en la cotización debido al revuelo que ha suscitado la operación, quizá por encima del 20%", afirmó Samuel Kerr, director global de mercados de capital de Mergermarket. "Cualquier cifra inferior me pondría nervioso".

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, y el presidente financiero, Bret Johnsen, tocaron la campana de apertura del Nasdaq a las 9:30 hora local.

Esta cotización histórica consolidó el estatus de megamultimillonario de Musk e impulsó a SpaceX al rango de las empresas más valiosas del mundo, pese a que la firma registró unas pérdidas de casi 5,000 millones de dólares el año pasado y generó solo una fracción de los ingresos que obtienen gigantes tecnológicos de valor similar.

"Le di a SpaceX un 10% de posibilidades de tener éxito", dijo Musk en Texas, poco antes de la campana de apertura.

El rendimiento de las acciones también pondrá a prueba la denominada "prima Musk", que ha sido la fuerza impulsora de la valoración de más de un billón de dólares de Tesla, a pesar de haber estado bajo presión durante el papel activo del magnate en la administración del presidente Donald Trump.

Elon Musk apunta a un récord en Wall Street con la salida a bolsa de SpaceX.Gráfico: El Economista

Mayor salida a Bolsa del mundo

Esta salida a bolsa récord es la culminación de las ambiciones que Musk ha albergado durante mucho tiempo en el ámbito espacial y tecnológico, y ha destacado por reescribir el manual de salidas a bolsa de Wall Street y atraer a legiones de inversores minoristas al mercado.

Con 75,000 millones de dólares, los ingresos de la operación duplicaron con creces los de la OPI récord de Saudi Aramco en 2019. Se prevé que SpaceX se convierta en la primera empresa estadounidense en debutar con una valoración de un billón de dólares y en la séptima mayor empresa de Estados Unidos por capitalización bursátil.

La valoración podría aumentar aún más si los suscriptores ejercen su derecho a vender acciones adicionales, una decisión que suele tomarse en los 30 días posteriores a la oferta.

Aunque es posible que SpaceX tenga que aguardar para entrar en el S&P 500, su esperada inclusión por la vía rápida en el Nasdaq 100 la convertirá pronto en una participación importante para los fondos pasivos y los ETF que replican el índice, lo que creará una nueva fuente de demanda para sus acciones.

"Tenemos que remontarnos 100 años atrás para encontrar emprendedores comparables. Es un visionario diferente a los demás y ejecuta sus planes extremadamente bien", afirmó Joel Shulman, director ejecutivo de ERShares, que gestiona un ETF con exposición a SpaceX.

Tardará aproximadamente un mes en incorporarse a ese índice en virtud de las nuevas normas de entrada rápida del Nasdaq, en contraposición a la espera habitual de hasta un año.

Algunos analistas esperan que el debut de SpaceX desencadene una reorganización de las carteras de los inversores, lo que generaría presión vendedora sobre otros pesos pesados del sector tecnológico a medida que los fondos se reorienten hacia estas acciones.

Oportunidad de mercado

A pesar de todo el entusiasmo que rodea a la salida a bolsa, determinar cuál es el valor real de SpaceX sigue siendo un ejercicio de valoración difícil. La compañía afirmó que su oportunidad de mercado asciende a 28.5 billones de dólares, una cifra que calificó como la mayor de la historia de la humanidad.

Con su posición de liderazgo en el sector espacial -la empresa afirma que sus operaciones son responsables de más de cuatro quintas partes de la masa lanzada a órbita en los últimos tres años- y los ingresos de Starlink, algunos inversores señalaron que cuenta con una base sólida sobre la que construir.

John Belton, gestor de carteras de Gabelli Funds, señaló que la mejor comparación con SpaceX es Tesla, ya que ambas cuentan con un negocio consolidado y "una oportunidad ambiciosa en el otro extremo".

"Para Tesla, se trata de cosas como la robótica humanoide y otras aplicaciones futuras. Para SpaceX, es el negocio de la IA", afirmó.

Entre los obstáculos para su enorme valoración se encuentran los esfuerzos de rivales como Blue Origin, de Jeff Bezos, por acelerar la comercialización del espacio y conseguir contratos gubernamentales en un intento por abrir nuevos mercados más allá de la Tierra.

Con unos ingresos de 18,700 millones de dólares en 2025, la capitalización bursátil de la empresa sitúa su ratio precio-ingresos en un elevado 94. Algunos analistas ya han emitido valoraciones positivas sobre la compañía. Los analistas de Morningstar afirmaron a principios de este mes que su valoración más justa ronda los 780,000 millones de dólares.

Las acciones de las firmas espaciales caían en la sesión, con declives de entre el 7% y el 12% para Intuitive Machine, Planet Lab y Satellogic.