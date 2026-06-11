Elon Musk se convertiría en la primera persona con una riqueza de 1 billón de dólares

Con la salida de Space X a la bolsa de valores el próximo viernes 12 de junio, Elon Musk podría convertirse en la primera persona en la historia en acumular una riqueza de más de un billón de dólares, de acuerdo con un análisis de Oxfam.

De esa manera, Musk concentraría más que la riqueza conjunta de 46% más pobre de la humanidad, que son 3,800 millones de dólares.

“Si la fortuna de Elon Musk supera el billón de dólares, significará que ha crecido en más de 550,000 millones de dólares en el último año, es decir, más de un millón de dólares por minuto”, resaltó Oxfam.

El director senior de Justicia Económica de Oxfam América, Nabil Ahmed, dijo que esto marcará un hito sin precedentes en el avance del poder de la oligarquía y un día oscuro para la democracia, “pero no era inevitable llegar a este punto de concentración de riqueza extrema”.

“Musk será un billonario respaldado por un gobierno, cuya fortuna ha sido impulsada por una era de decisiones de política pública regresivas, reglas diseñadas por una minoría para multiplicar sus propias fortunas y respaldadas de forma abrumadora por líderes políticos”, señaló.

Ahmed advirtió que el hecho de que una sola persona acumule una fortuna de más de un billón de dólares es incompatible con una economía justa y con una democracia saludable.

“La desigualdad económica alimenta la desigualdad política, y mientras la gente común debe asumir sus efectos, los milmillonarios continúan escribiendo las reglas en su propio beneficio”, dijo.

Según Oxfam, los milmillonarios tienen 4,000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que el resto de la ciudadanía, además de que las personas ultrarricas suelen utilizar su influencia para concentrar aún más poder económico y político de tal forma que pueden acabar debilitando las democracias.

Incluso antes de alcanzar una fortuna de un billón de dólares, Elon Musk ya representaba un claro ejemplo de estas dinámicas, de acuerdo con Oxfam.

“Su capacidad para inyectar enormes recursos para financiar campañas electorales le ha permitido usar su riqueza y poder de maneras que ilustran los efectos corrosivos de la influencia desmedida de los milmillonarios”, comentó la organización.

Oxfam recordó que buena parte de la riqueza de Musk es resultado de los apoyos del gobierno estadounidense en el pasado, además de que el magnate utilizó su paso por la Administración Trump para blindarla y hacerla crecer aún más.

“Una quinta parte de los ingresos de SpaceX proceden de contratos con el gobierno federal de los Estados Unidos, a pesar de que probablemente la empresa haya pagado poco o nada en el impuesto de sociedades federal”, indicó Oxfam.

Asimismo, la organización hizo énfasis en que cuando estuvo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su sigla en inglés), Musk desmanteló partes del gobierno estadounidense cuya misión era la de prestar apoyo a las personas más pobres y en situación más vulnerable, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

“Que un solo individuo consiga acumular un billón de dólares de fortuna supone una señal de alarma que debería hacer reaccionar a los gobiernos. Nunca ha sido tan urgente poner freno a la acumulación de riqueza extrema y reformar las políticas económicas que han creado no solo billonarios, sino también milmillonarios”, concluyó Ahmed.