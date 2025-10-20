Acciones de Oracle caen casi 5% en el Nasdaq

Las acciones de Oracle Corporation, compañía especializada en el desarrollo de soluciones en la nube, caían 4.93% en las operaciones casi al cierre en el Nasdaq el lunes. Co 276.73 dólares.

La fuerte caída abre interrogantes sobre su capacidad de cumplir con las proyecciones que presentó durante su Día del Inversionista la semana pasada.

El viernes, el día después de su presentación, las acciones de Oracle cayeron más de 6% y este lunes volvieron a caer.

Oracle anunció el lunes mejoras en su Oracle Public Safety Suite, una plataforma unificada de hardware y software para las fuerzas del orden y los servicios de emergencia.

Las funciones actualizadas incluyen cámaras que llevan los agentes y controles de voz móviles con inteligencia artificial e información que mejoran el conocimiento de la situación y ayudan a los servicios de emergencia a tomar decisiones más seguras y objetivas cuando cada segundo cuenta.

Además, este lunes un grupo de presión cuya directiva incluye firmas estadounidenses como Oracle, Amazon.com y Exxon Mobil instó al gobierno de Donald Trump a suspender de inmediato una norma que dice detuvo miles de millones de dólares en exportaciones desde Estados Unidos y provocará que China y otros países excluyan a empresas estadounidenses de sus cadenas de suministro.

En una carta dirigida al presidente Trump, el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC) apunta a la llamada Regla de Afiliados, que prohíbe a las empresas estadounidenses el envío de bienes y tecnología a firmas que sean propiedad parcial de compañías sancionadas. (Con información de agencias)