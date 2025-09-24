OpenAI, Oracle y SoftBank planean 5 centros de datos en EU de IA para el proyecto Stargate

OpenAI, Oracle y SoftBank anunciaron el martes sus planes de construir cinco nuevos centros de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos para desarrollar su ambicioso proyecto Stargate.

En enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a los principales directores ejecutivos del sector tecnológico para lanzar Stargate, una iniciativa del sector privado que prevé destinar hasta 500,000 millones de dólares a construir infraestructuras de IA.

La IA es una prioridad para Trump y las empresas tecnológicas, que están invirtiendo miles de millones en construir los ordenadores necesarios para impulsar esta tecnología.

OpenAI, dueño de ChatGPT, dijo el martes que abrirá tres nuevos centros con Oracle en el condado de Shackelford (Texas), el condado de Doña Ana (Nuevo México) y un centro no revelado en el Medio Oeste. OpenAI, la japonesa SoftBank y una filial de SoftBank construirán otros dos centros de datos en Lordstown (Ohio) y Milam County (Texas).

Los nuevos emplazamientos, la ampliación del emplazamiento de Oracle-OpenAI en Abilene (Texas) y los proyectos en curso con CoreWeave elevarán la capacidad total de los centros de datos de Stargate a casi 7 gigavatios y más de 400,000 millones de dólares de inversión en los próximos tres años, según OpenAI.

El proyecto de 500,000 millones de dólares tiene como objetivo generar 10 gigavatios en capacidad total de centros de datos.

"La inteligencia artificial solo puede cumplir su promesa si construimos el sistema informático que la alimente", dijo Sam Altman, máximo ejecutivo de OpenAI.

El anuncio del martes, que se espera cree 25,000 puestos de trabajo, se produce después de que Nvidia dijera el lunes que invertirá hasta 100,000 millones de dólares en OpenAI y suministrará chips para centros de datos.

OpenAI y sus socios planean utilizar la financiación de deuda para alquilar chips para el proyecto Stargate, según personas familiarizadas con el asunto. OpenAI y su patrocinador Microsoft son algunos de los gigantes tecnológicos que están invirtiendo miles de millones en centros de datos para impulsar servicios de IA generativa como ChatGPT y Copilot.

El papel de la IA en sectores sensibles como el de defensa y el empeño de China por ponerse al día han convertido a esta tecnología naciente en una de las principales prioridades de Trump.