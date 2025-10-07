Wall Street cierra con pérdidas por las caídas de Tesla y Oracle

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas las negociaciones de este martes. Las referencias bursátiles cayeron en un mercado que sigue evaluando con cautela los riesgos para la economía por la prolongación del cierre del gobierno de Estados Unidos.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, perdió 0.20% para terminar en 46,602.98 puntos. El S&P 500, de las compañías más valiosas, bajó 0.38% hasta 6,714.59 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico cayó 0.67% a 22,788.36.

El cierre del gobierno federal estadounidense se extendió por séptimo día este martes. Ayer el Senado rechazo otra propuesta de gasto, sumando ya cinco. La paralización de las actividades deja a los inversionistas sin referencias clave, como el reporte de nómina no agrícola.

Además del cierre del gobierno las correcciones de dos grandes acciones tecnológicas hicieron presión sobre los índices. Tesla (-4.50%) cayó después de lanzar este martes una versión más económica de su Model Y, y Oracle (-2.37%) bajó por dudas sobre su negocio de GPU's.

"Oracle inició octubre con el pie izquierdo debido a un reporte débil sobre sus operaciones de alquiler de chips con Nvidia. La información añade combustible a los debates de una burbuja en la IA", afirmó Andrés Espinosa, gerente de desarrollo de negocios en Excent Capital.

Mañana se espera la publicación de las actas de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Hoy el gobernador del banco central Stephen Miran afirmó que la calma del mercado de bonos es señal de respaldo a un recorte agresivo de la tasa de interés.

Siete de los 11 principales sectores del S&P 500 cerraron la jornada con ganancias, liderados por consumo. En las caídas, las empresas de consumo discrecional fueron las más golpeadas, afectadas por Tesla. En el índice Dow Jones, Nike (-3.18%) encabezó las pérdidas.