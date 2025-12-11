Acciones de Oracle caen 10% tras previsiones inferiores a lo previsto y aumento del gasto

Oracle pronosticó el miércoles unas ventas y unos beneficios que no alcanzaron las estimaciones de los analistas, al tiempo que afirmó que el gasto aumentaría en 15,000 millones de dólares en comparación con las estimaciones anteriores, una señal de que los grandes desembolsos de capital para perseguir a los clientes de computación en nube de IA no se están convirtiendo en beneficios tan rápido como esperaba Wall Street.

Las acciones de la empresa con sede en Austin, Texas, se desplomaron un 10% en la negociación posterior al cierre.

Oracle ha vuelto a cobrar protagonismo con sus ambiciosos planes de construir centros de datos en la nube basados en inteligencia artificial, y sus resultados se consideran un indicio de si existe una burbuja de IA y de cómo recaudará fondos para construir esa infraestructura.

Oracle dijo que el beneficio ajustado para el actual tercer trimestre fiscal sería de entre 1.64 y 1.68 dólares por acción, por debajo de las estimaciones de los analistas de 1.72 dólares por acción, según datos de LSEG.

La previsión de crecimiento de los ingresos de Oracle en el tercer trimestre de entre el 16% y el 18% también se situó por debajo de las estimaciones de los analistas de un crecimiento del 19.4%, hasta los 16,870 millones de dólares, según datos de LSEG, y toda la horquilla de previsiones de crecimiento de las ventas en la nube de Oracle también se situó por debajo de las estimaciones de LSEG de 8,870 millones de dólares.

Al mismo tiempo, los ejecutivos de Oracle dijeron que ahora se espera que los gastos de capital para el año fiscal 2026 sean 15,000 millones de dólares más altos que la cifra de 35,000 millones de dólares que la compañía estimó en septiembre durante la teleconferencia de los resultados del primer trimestre.

"El aumento de los gastos de capital y la falta de claridad sobre las necesidades de endeudamiento están generando incertidumbre entre los inversores", afirmó Melissa Otto, responsable de investigación de S&P Global"s Visible Alpha.

En el segundo trimestre fiscal, Oracle registró unos ingresos totales de 16,060 millones de dólares, frente a una estimación media de los analistas de 16,210 millones de dólares, según datos recopilados por LSEG. Los ingresos de explotación ajustados de 6,700 millones de dólares también se situaron por debajo del objetivo medio de Wall Street de 6,800 millones de dólares, según los datos de LSEG.

"Aunque las acciones de Oracle se han visto impulsadas por su subida de septiembre, esta desviación negativa en los ingresos probablemente exacerbará las preocupaciones entre los inversores, ya cautelosos, sobre su acuerdo OpenAI y su agresivo gasto en IA", dijo Jacob Bourne, analista de eMarketer, en un comunicado.

La métrica de Oracle para futuros contratos en la nube también incumplió las estimaciones de Wall Street.

Oracle también informó de 523,000 millones de dólares en contratos futuros, un 14,94% más que los 455,000 millones de dólares que informó en septiembre, cuando reveló una serie de acuerdos de computación en nube con OpenAI, creador de ChatGPT, y otros que dispararon sus acciones. Sin embargo, la cifra de 523,000 millones de dólares quedó por debajo de las estimaciones de los analistas de 526,000 millones, según datos de Visible Alpha.