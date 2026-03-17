Quálitas tiene uno de los peores rendimientos en el IPC: Cae 12% en lo que va del 2026

Las acciones de la compañía de seguros Quálitas tiene uno de los peores rendimientos en el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BVM IPC, durante el presente año, lastrados por nuevas reglas fiscales derivadas de la Ley de Ingresos 2026 y resultados financieros que no cumplieron con las expectativas del mercado.

La cotización de los títulos de Quálitas registran una baja de 0.22% a un precio de 164.14 pesos cada uno este martes.

En su comparación mensual, la aseguradora tiene un descenso de 2.25 por ciento. La caída se intensifica en lo que va del presente año con una baja de 12.06 por ciento.

En términos de capitalización bursátil, la compañía ha borrado 8,860 millones de pesos desde el 31 de diciembre del 2025, cuando valía 74,660 millones de pesos, hasta 65,800 millones de pesos que tuvo de valor de mercado el lunes pasado.

Para los analistas de GBM Research, “2026 es año de transición para Qualitas y la industria aseguradora. Sin embargo, mantenemos nuestra perspectiva positiva sobre la emisora, pues prevemos que mantendrá sólidos fundamentales con crecimiento de un dígito alto en primas y una rentabilidad tanto operativa como financiera que reflejen las ventajas competitivas de su modelo de negocio a través de integración vertical y una extensa red de distribución”.

Otro factor que ha modificado la percepción de los analistas son los resultados trimestrales en 2025.

De acuerdo con el reporte enviado a la BMV, la industria creció 9.9% en primas emitidas y la compañía avanzó 9.2%, manteniendo una participación de mercado de 33.6 por ciento.

En rentabilidad, destacó con un índice combinado de 92.2%, mejor que el 95.8% del sistema, y una siniestralidad menor, reflejando mayor disciplina en control de costos.

“A lo largo de los años, la firma ha demostrado que el principal motor de su rentabilidad es un estricto control de costos. Si bien 2026 será un año de transición debido a un nuevo entorno regulatorio, la empresa prevé alcanzar, o incluso superar, el rango alto de su guía de rentabilidad, con un índice de siniestralidad en el rango de 62-65% y un índice combinado de entre 92 y 94 por ciento”, de acuerdo con GBM.