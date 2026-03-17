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Tarjetas y fraudes, los principales motivos de reclamaciones financieras en Veracruz
En enero y febrero de 2026, las reclamaciones por fraudes y cargos no reconocidos en tarjetas lideraron las quejas en servicios financieros en Veracruz, reportó la Condusef.
Durante los dos primeros meses de 2026 en el estado de Veracruz, los usuarios de servicios financieros se quejaron por consumos no reconocidos, consumos vía internet no reconocidos y transferencia electrónicas no reconocidas, que en conjunto representaron 44.8% del total de reclamaciones registradas en la entidad.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que los 1,703 casos atendidos reflejaron un incremento de 21.8% en comparación con el año anterior.
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Por sector, la banca múltiple acumuló 61% de las reclamaciones, seguida de las aseguradoras con 13.1% y las Sociedades de Información Crediticia con 11.2%.
En cuanto a los productos financieros de la banca múltiple, las reclamaciones estuvieron vinculadas a tarjeta de débito, tarjeta de crédito y crédito personal, que acumularon 85% de las quejas recibidas.
De las reclamaciones totales registradas de esta entidad, 45% fue presentada por mujeres y 55% por hombres.
Los productos más reclamados por el segmento de las personas adultas mayores fueron la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito y el reporte de crédito especial.
Del total de reclamaciones recibidas en el estado de Veracruz, 33.1% estuvo relacionado con un posible fraude, principalmente por consumos no reconocidos y consumos vía internet no reconocidos.
Con el objetivo de facilitar la atención a los usuarios, la Condusef pone a disposición diversos canales a través de su página de internet, entre ellos: el Portal de Queja Electrónica, el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco) para reportar malas prácticas, el chat en línea, el Centro de Contacto (55 53 400 999) y el correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx
En el estado de Veracruz, la Unidad de Atención a Usuarios se encuentra ubicada en: Avenida 5 de mayo, No. 1677, Lote 1, Manzana 32, Col. Zona Centro, C.P. 91700, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave. Correo electrónico vercond@condusef.gob.mx.