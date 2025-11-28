Oracle AI World 2025 redefinió el futuro empresarial con nube unificada e inteligencia artificial

En el Oracle AI World 2025, celebrado en el mes de octubre en Las Vegas, la tecnológica marcó un punto de inflexión en su historia. Consolidando una transición desde ser referente en bases de datos hasta convertirse en una plataforma global donde infraestructura, información e inteligencia artificial (IA) convergen para crear soluciones integrales.

"Damos un paso más allá de la simple analítica y automatización para habilitar la inferencia y la orquestación de agentes. Es un reflejo de cómo la compañía ha evolucionado hacia una nube verdaderamente inteligente y adaptable”, comentó Maribel Dos Santos Fernández, directora general de Oracle México, en entrevista con El Economista.

Esta evolución busca que las empresas no solo usen IA, sino que la integren directamente en sus operaciones, con seguridad, confianza y desempeño, en un entorno preparado para escalar con las necesidades del negocio.

Nube abierta y libertad del multicloud

Entre los anuncios más destacados de la jornada estuvo Oracle Multicloud Universal Credits, un modelo que posibilita el consumo de Oracle Database y servicios de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) en los principales hyperscalers —Azure, AWS y Google Cloud— con una sola licencia y contratos unificados.

“Con esta iniciativa damos total libertad al cliente. Pueden decidir dónde desplegar sus servicios y mover sus cargas de trabajo sin fricciones”, detalló la directora.

La interoperabilidad también fue protagonista con Oracle Database@Every Cloud, que lleva Autonomous AI Lakehouse y GoldenGate a Azure, Exadata Database a Google Cloud y nuevos servicios a AWS.

Además, se reforzó el concepto de flexibilidad con OCI Dedicated Region25, que permite habilitar una región completa de Oracle Cloud Infrastructure en solo tres racks, otorgando máxima agilidad, privacidad y cumplimiento regulatorio, aun en centros de datos privados o gubernamentales.

IA en el centro de la innovación

Oracle también mostró cómo la inteligencia artificial ya es parte del núcleo de su tecnología. Con AI Database 26ai y AI Data Platform, la compañía conecta datos, modelos y agentes en un mismo entorno. De esta manera, facilita la automatización y la gobernanza en los procesos de negocio. A su vez, habilita funcionalidades como AI Vector Search, agentes IA y analítica avanzada.

“La integración directa de IA en nuestras bases de datos y en Oracle Cloud Infrastructure revoluciona la gestión de la información”, explicó Dos Santos. “Automatiza flujos de trabajo, protege datos con seguridad multicapa y desarrolla soluciones low-code y no-code con agentes inteligentes vinculados a las aplicaciones empresariales”.

Los avances incluyen la expansión de superclusters de IA pública, como el OCI Zettascale, que puede escalar hasta 800,000 GPUs NVIDIA y 16 zettaFLOPS de capacidad, y la creación de redes Oracle Acceleron que reducen la latencia y duplican la capacidad de red y almacenamiento.

Tecnología que transforma industrias

Los casos de éxito presentados durante el evento evidencian la transformación tecnológica en América Latina.

Por ejemplo, la empresa de biotecnología Biofy utiliza OCI Generative AI y AI Vector Search para identificar infecciones bacterianas y diagnosticar resistencias a antibióticos en menos de cuatro horas. “Antes estos procesos tomaban varios días. Ahora los hospitales y laboratorios son más eficientes y reducen costos hasta 50% frente al uso de otras nubes”, puntualizó Dos Santos.

En el sector de retail, Rappi integra Autonomous Database 23ai, Vector Search y LLM-in-DB para ofrecer recomendaciones hiperpersonalizadas, búsquedas mejoradas y anticipación de necesidades de consumidores y comercios. Así, la experiencia del usuario es mucho más relevante, ágil y eficiente.

Plataformas como Pipefy han reducido sus costos de nube en 30% al implementar agentes de IA sin código en áreas críticas como cumplimiento o recursos humanos.

México no es un caso aislado. Sobresalen empresas financieras que han modernizado su gestión de riesgos y cumplimiento con soluciones de IA.

“El gran aprendizaje es que el éxito real viene al alinear la tecnología con una visión estratégica de negocio. Esto permite diferenciarse, obtener eficiencias reales y aportar valor tanto al negocio como a la sociedad”, reflexionó Maribel.

Talento digital y ecosistema local

Oracle tiene un compromiso activo con el fomento al talento digital y el dinamismo del ecosistema tecnológico en el país. Para ello, ha diseñado oportunidades de formación. Programas como Oracle Academy México, Oracle University y Oracle Next Education (ONE) brindan educación gratuita en bases de datos, nube e inteligencia artificial a miles de personas.

“Queremos democratizar el acceso al conocimiento y empoderar a la próxima generación de profesionales”, aseguró la directora. “A través de nuestras alianzas con universidades y centros educativos y más recientemente con las autoridades de educación, innovación y tecnología a nivel estatal y federal, ayudamos a reducir la brecha de habilidades digitales, fomentando la empleabilidad y el emprendimiento tecnológico”.

El enfoque también abarca diversidad e inclusión. “Nuestro objetivo es que más jóvenes, sin importar su contexto, puedan acceder a certificaciones internacionales y participar activamente en la transformación digital del país y la región”, agregó.

Oracle México visualiza un futuro donde el progreso sea completamente integrador; la nube, los datos y la inteligencia artificial serán la columna vertebral de empresas y gobiernos más eficientes, seguros y resilientes.

“La convergencia de estos elementos favorecerá decisiones más inteligentes, innovación acelerada y experiencias personalizadas, impulsando el crecimiento y la competitividad de México en el escenario global”, concluyó Maribel Dos Santos.