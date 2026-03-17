Acueducto de Querétaro, 300 años de "historia viva"

De obra hidráulica a Patrimonio Cultural declarado por la UNESCO

Querétaro entre los 52 destinos imperdibles del mundo para 2026

El emblemático Acueducto de Querétaro está cumpliendo 300 años del inicio de su construcción, en este 2026. Lo que comenzó como una obra de ingeniería hidráulica en 1726, hoy es Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado por la UNESCO, y es símbolo de la ciudad de Querétaro, que logró colocarse dentro de los 52 destinos imperdibles del mundo del The New York Times.

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera destacó que este monumento es un ícono de identidad entre los queretanos, “representa un motivo de orgullo para las y los queretanos, tanto por su valor arquitectónico como por el legado histórico que constituye, el cual requiere cuidado y preservación permanente”, expresó.

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera.

El Acueducto de Querétaro, fue una obra de ingeniería hidráulica que en su momento tenía como objetivo llevar agua limpia a la ciudad desde los manantiales de La Cañada, y fue Don Juan Antonio de Urrutia y Arana, tercer Marqués de la Villa del Villar del Águila en Querétaro, quien estuvo al frente de la promoción, construcción y financiamiento de esta obra que “es la historia viva de Querétaro”, de acuerdo con el cronista municipal Lauro Jiménez.

El cronista explica también que estos 74 arcos están distribuidos a lo largo de 1,280 metros, y alcanzan una altura máxima de 23 metros.

Finalmente, en el reconocimiento que coloca a Querétaro en la selección anual de los 52 lugares para conocer “52 Places to Go in 2026”, sobresale por su historia, cultura y gastronomía, y comparte la lista con destinos icónicos como Bangkok, Islandia, entre otros y la ciudad es descrita como un destino colonial, bellamente conservado y uno de los más pintorescos de México.