Acciones de Ford caen 4% pese a buen reporte trimestral

Las acciones de la automotriz estadounidense Ford Motor Company caían más de 4% en las operaciones de este lunes a media mañana en Wall Street, pese a sus buenos resultados trimestrales.

Su papeles cotizan a 13.16 dólares, una baja de 4.16 por ciento.

Una de las razones de dicha baja, según analistas, es debido a la nueva imposición de aranceles de Estados Unidos a su vecino del norte, Canadá, pues Ford depende mucho del mercado automotriz canadiense. Incluso cerca del 5% de sus ventas vienen de ese mercado.

Pese a ello sus números trimestrales fueron positivos.

Ford obtuvo unos sólidos resultados en el tercer trimestre, lo que demuestra que puede rendir incluso en medio del caos de la cadena de suministro y los cambios políticos.

El director ejecutivo Jim Farley afirmó que Ford superó con creces las expectativas, y atribuyó el mérito a la rápida actuación de su equipo tras el incendio de Novelis, que interrumpió el suministro de aluminio.

"Movilizamos inmediatamente un equipo de crisis y trabajamos sin descanso", afirmó, y añadió que Ford está creando hasta 1,000 puestos de trabajo para aumentar la producción de la serie F y compensar el volumen perdido.

Sus ingresos aumentaron 9% a 50, 500 millones de dólares.

La directora financiera, Sherry House, destacó los 4,300 millones de dólares de flujo de caja libre trimestral y los 5,700 millones de dólares en lo que va de año, y afirmó que la fuerte liquidez da a Ford margen para seguir invirtiendo a pesar de las dificultades.

Previó un flujo operativo (EBITDA) para todo el año de entre 6,000 y 6,500 millones de dólares y señaló que los costos arancelarios se han reducido a la mitad, hasta unos 1,000 millones de dólares.