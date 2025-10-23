Acciones de Cuervo suben 11% en la BMV tras informe trimestral

Las acciones de la tequilera más grande del mundo, José Cuervo, subían más de 11% en Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a las 12:50 horas de este jueves, un día después de la presentación de su reporte trimestral.

Sus papeles cotizaban en 23.50 pesos cada uno, un alza de 11.37%, después de haber subido más de 13% durante la sesión.

En la víspera Becle, como se conoce a la empresa, reportó que en el tercer trimestre del año sus ventas netas en México aumentaron 24.3% frente al mismo periodo del 2024, con un avance en volúmenes de 18.3 por ciento.

Cuervo reportó una caída de ventas de 0.2% en el tercer trimestre y su flujo operativo (EBITDA) subió 63%. El beneficio neto se disparó 355% a raíz de las desinversiones anunciadas en el trimestre.

En conferencia telefónica para analizar los resultados del tercer trimestre, directivos de la empresa dijeron que su portafolio de bebidas espirituosas premium tiene sólidos resultados en las regiones de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), así como en Asia Pacífico (APAC).

La tequilera espera que la volatilidad y cautela en el consumo en el mercado mexicano siga, algo que ya han registrado minoristas y empresas de bebidas en su operación local, así como en Estados Unidos.

Pese a ello, Cuervo aún registra crecimiento en la categoría de tequila.