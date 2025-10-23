BMV avanza por segundo día; destacan acciones de Becle tras reporte trimestral

Las bolsas de valores de México tienen desempeños positivos la mañana de este jueves. Los índices locales suben por segundo día, en un mercado atento a la temporada de reportes del tercer trimestre, con las acciones de Becle saltando 13% tras presentar su informe.

El índice líder S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.42% a 61,566.94 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 0.35% al nivel de 1,226.51 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destacan los títulos de Becle, que produce el tequila José Cuervo, con 13.18% a 23.88 pesos, mientras que la operadora de franquicias Alsea lidera las caídas, con 3.34% a 52.14 pesos.

Las acciones de Cuervo suben tras informar un reporte estable, con caídas en las ventas de los mercados estadounidense y canadiense, pero con un sólido aumento de 24% en México. Alsea presentó un reporte con datos de ventas por debajo de lo esperado por los analistas.

Los inversionistas asimilan los datos de inflación de la primera quincena de octubre en México, que desaceleraron más de lo esperado. En cuanto a resultados trimestrales, hoy se esperan los de compañías como Televisa, Megacable, OMA, Orbia, Kimberly-Clark y Vesta.