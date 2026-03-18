Siempre queremos tomar más relevancia en el papel de la banca y de México: Marcos Ramírez Miguel

“Siempre queremos tomar más relevancia en el papel de México y de la banca”, expresó Marcos Ramírez Miguel, director general de Banorte.

Banorte, que tiene sus orígenes en una institución regional pequeña, hoy es el tercer banco más grande del sistema por activos.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a diciembre del 2025, Banorte tenía activos por 1.96 billones de pesos; una cartera de 1.23 billones y captación por 1.27 billones de pesos. En estos dos últimos rubros, se ubicó en la segunda posición del sistema.

En entrevista con El Economista, Marcos Ramírez recordó que, en esta línea, se han lanzado diferentes proyectos para que el banco siga creciendo.

“Y ahorita estamos yendo hacia el proyecto 4, 5, 6, que es que esa parte digital, se vuelva a la obsesión de la hiperpersonalización de nuestros clientes ¿Qué esperamos? Poder tratar a los clientes por su nombre. Para eso necesitamos conocer muy bien a los clientes y adelantarnos a sus necesidades”, argumentó.

Podemos competir con el que sea

El director de Banorte, reconoció que la competencia será muy fuerte, los neobancos ya están aquí, pero destacó que la institución a su cargo puede competir con el que sea, en la arena que sea.

“Nosotros también somos el mejor banco digital y podemos competir con el que sea, en la arena que sea. Somos un banco universal que si quieres competir en la parte de sucursales, tenemos las mejores sucursales; si quieres competir en el call center, tenemos el call center; si quieres competir en banca por Internet, tenemos la mejor banca por Internet”, expuso.

Incluso resaltó que en la parte digital, ya lanzaron y hasta vendieron el primer banco digital derivado de un banco tradicional, Bineo.

Competencia debe ser pareja

En este sentido, Ramírez Miguel mencionó que Banorte sabe exactamente lo que hay que hacer, por lo que es bienvenida la competencia.

“Lo único que pedimos es que la competencia sea pareja para todos, y de ahí en adelante nosotros tenemos un montón de cosas por hacer. Más que estar viendo qué hacen los demás, es ver qué hacemos nosotros con todo lo que se nos viene”, subrayó.

Abundó: “sabemos exactamente qué van a hacer, cómo lo van a hacer, qué van a decir, y nosotros lo que vamos a hacer es, en lugar de decir cosas, hacerlas. Entonces bienvenidos, toda la competencia es sana y buena, pero no es que vayan a descomponernos”.

Comentó que, en el caso de Banorte, se trata de una banca universal, más que unicanal.

“Nosotros tenemos una banca universal, puedes usar lo que tú quieras. Si nada más quieres usar esto, podemos competir ahí”, señaló.

Se avanza en Pymes

Por otra parte, el director de Banorte respaldó los proyectos de infraestructura incluidos en el Plan México, y aseguró que el banco está listo para participar en aquellos que sean bancarizables.

En el tema de un mayor financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), en materia del cual se firmó un acuerdo en la convención bancaria del año pasado, Marcos Ramírez dijo que ya hay avances, y que incluso el banco ha nombrado a un director específico para este tema.

“Por otro carril, también estamos haciendo que los productos para las pymes sean más rápidos, más permeables y más fáciles de que los tomen. Nos metimos mucho en pymes mujeres (...) hemos tenido bastante éxito en este proyecto”, puntualizó.

eduardo.juarez@eleconomista.mx