Acciones de AMD suben 9% por aumento de previsiones en ingresos

Las acciones de Advanced Micro Devices (AMD) subieron cerca de 9% la jornada del miércoles impulsadas por el optimismo de los inversionistas por los objetivos de crecimiento de ingresos impulsados por la inteligencia artificial (IA).

El fabricante de chips sumó 34,788 millones de dólares en valor de mercado después de que sus acciones subieran 8.98% a 258.86 dólares. La empresa con sede en Santa Clara, California, registró su mejor día en Bolsa desde el 15 de octubre cuando subió 9.4 por ciento.

Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, espera que el mercado de semiconductores para centros de datos de la compañía crezca hasta 1 billón de dólares en 2030, apostando por un crecimiento impulsado por la IA y el software.

Además, adelantó que sus ingresos podrían crecer hasta 35% anual durante los próximos cinco años y presentó planes para alcanzar los 100,000 millones de dólares en ingresos anuales en centros de datos para los próximos cinco años.

AMD ha registrado una ganancia acumulada en el precio de sus acciones de 114.31% en lo que va de 2025, impulsadas por una serie de acuerdos entre los que destaca uno con la empresa creadora de ChatGPT, OpenAI.

Rival a vencer

Con estos objetivos alcistas, AMD pretende desafiar a su rival NVIDIA en la computación de IA a través de sus chips de próxima generación previstos para 2026, que incluirán algunas variantes diseñadas para aplicaciones científicas y para IA generativa.

En los últimos meses, la empresa ha adquirido varias startups especializadas en el desarrollo del software para ejecutar aplicaciones de IA con el objetivo de garantizar que la empresa cuente con acceso al software y al personal adecuados para desarrollar sus capacidades de IA, declaró Mat Hein, director de Estrategia de AMD.

“Aunque NVIDIA sigue liderando el segmento, el acuerdo multianual de AMD con OpenAI y su ambicioso plan de crecimiento anual de 35% posicionan a la empresa como un competidor importante. Su enfoque en integración vertical, que incluye hardware y software, busca cerrar la brecha tecnológica en un mercado en rápida expansión”, escribieron analistas de GBM Research en un reporte.

Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, ha dicho que el mercado de infraestructura de IA crecerá entre 3 y 4 billones de dólares para 2030. (Con información de Reuters)