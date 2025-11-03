Acciones de Amazon suben en Wall Street y se perfila a cerrar en máximo histórico

Las acciones de Amazon, una de las principalmente firmas de comercio electrónico, subían cerca de 5% en la jornada de este lunes en Wall Street, con lo que se perfilan a cerrar en un máximo histórico.

El incremento en sus acciones se da luego de un anuncio sobre una alianza estratégica plurianual entre Amazon Web Services y OpenAI.

Los títulos de Amazon escalaban 4.84% a 256.06 dólares por unidad, con lo que se encamina a finalizar la jornada en su precio más alto desde que salió a bolsa, es decir, desde 15 de mayo de 1997, a18 dólares por acción.

Dicho incremento se da luego de un alza de 9.58% en la jornada del pasado viernes.

En valor de mercado, la firma de comercio electrónico suma un total de 2.735 billones de dólares y es la quinta empresa más valiosa del mundo.

El acuerdo, por valor de 38,000 millones de dólares, permitirá a OpenAI ejecutar sus avanzadas cargas de trabajo de IA generativa en la infraestructura de AWS. Como parte del acuerdo, AWS proporcionará a OpenAI acceso a los Amazon EC2 UltraServers, que cuentan con cientos de miles de chips, incluidos los NVIDIA GB200 y GB300.

El director ejecutivo de AWS, Matt Garman, afirmó que la infraestructura, servirá de columna vertebral, para las ambiciones de OpenAI.