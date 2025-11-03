Wall Street opera mixto; las acciones de Nvidia y Amazon suben con fuerza

Los tres principales índices de Wall Street comienzan la semana con desempeños mixtos. El Nasdaq sube impulsado por los títulos de Nvidia, mientras que sus pares caen al iniciar una semana que estará marcada por indicadores laborales en Estados Unidos.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cae 0.58% a 47,288.04 puntos, mientras que el S&P 500 pierde un marginal 0.02% a 6,838.59 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico avanza 0.37% a 23,813.86 unidades.

Nvidia (+2.72%) sube luego de que Microsoft (+0.37%) anunció una inversión de 15,200 millones de dólares en Emiratos Árabes Unidos en infraestructura de inteligencia artificial. También obtuvo licencias de exportación de chips de Nvidia hacia ese país.

También entre las grandes tecnológicas y en el consumo discrecional, Amazon.com (+4.57%) tocó un máximo histórico tras firmar un acuerdo plurianual de 38,000 millones de dólares para suministrar servicios en la nube a desarrollador de ChatGPT, OpenAI.

El optimismo por la inteligencia artificial ha impulsado a los mercados a máximos luego de los reportes de varias de las llamadas "Siete Magníficas". Los tres índices principales de Wall Street registraron en octubre sus rachas con alzas mensuales más largas en años.

Esta semana en Estados Unidos se espera la publicación de indicadores laborales, clave. Estos datos serán especialmente relevantes después de que varios funcionarios de la Reserva Federal pusieron en duda la posibilidad de otro recorte a la tasa en diciembre.