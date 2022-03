Los picos originales se debieron a la preocupación por el embargo, pero luego muchos países salieron a decir que no lo harían”.

El precio del barril de la Mezcla Mexicana de Exportación volvió a precios de hace 10 años. La canasta de petróleo mexicanos cerró este lunes en los 115.66 dólares por barril.

Lo anterior es un incremento del 5.13% respecto del cierre previo del pasado viernes. Ese día el crudo mexicano se vendió en los 110.02 dólares por barril.

De acuerdo con los datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la última vez que la mezcla se encontraba alrededor de ese nivel fue el 19 de marzo del 2012, donde registró un valor de 115.96 dólares el barril.

Desde que comenzó el conflicto geopolítico entre los gobiernos de Rusia y Ucrania, el 24 de febrero pasado, hasta la fecha, los precios de los energéticos se incrementaron. Sin embargo, el precio del petróleo mexicano lideró las alzas respecto de lo alcanzado por los referenciales del mercado internacional.

En dicho periodo la canasta mexicana aumentó 30.64%, seguido del barril estadounidense de referencia, el West Texas Intermediate con un crecimiento de 29.50% y el referencial Brent del Mar del Norte, con un incremento de 27.32 por ciento.

El marcador de Europa, el Brent ganó 4.32% y se comercializó en 123.21 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate avanzó 3.22% para comercializarse en 119.40 dólares el barril.

Durante la sesión del lunes, el Brent y el WTI alcanzaron los máximos desde julio de 2008: el Brent llegó a 139.13 dólares el barril y el WTI a 130.50 dólares.

El precio de la gasolina en Estados Unidos cerró el lunes a 3.5913 dólares el galón en promedio. El precio se ha disparado 31.78% como consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania.

"Los picos originales se debieron a la preocupación por el embargo, pero luego muchos países salieron a decir que no lo harían", dijo Bob Yawger, director de Futuros de Energía en Mizuho.

"Los países de Europa Occidental no están en condiciones de embargar, y por eso los mercados están más bajos ahora, ya que la gente empieza a darse cuenta", agregó.

Los precios mundiales del petróleo se han disparado cerca de un 60% desde el comienzo de 2022, lo que ha suscitado la preocupación por el crecimiento económico mundial y la estanflación.

China, la segunda economía del mundo, apunta a un objetivo un crecimiento más lento, del 5.5% este año.

Ven barril a 300 dólares

Los precios del petróleo podrían subir a más de 300 dólares por barril si Estados Unidos y la Unión Europea prohíben las importaciones de crudo desde Rusia, dijo el lunes el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak.

"Está claro que el rechazo del crudo ruso tendría consecuencias catastróficas para el mercado global", afirmó Novak en una declaración en video transmitido por la televisión estatal.

"El aumento de los precios sería impredecible. Serían 300 dólares por barril, si no más".

Desde el conflicto Rusia-Ucrania los precios se han elevado 29.50% en el caso del WTI; 27.32% para el Brent y 30.64% para el crudo mexicano.

Analistas del Bank of America dijeron que si las exportaciones de petróleo de Rusia se interrumpen, podría haber un déficit de 5 millones de barriles por día (bpd) o mayor, y eso significa que los precios del petróleo podrían subir hasta los 200 dólares.

Analistas de JP Morgan dijeron que el petróleo podría subir a 185 este año dólares, en tanto que expertos de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG) estimaron que el crudo podría llegar a 180 dólares y provocar una recesión mundial.

"Si la escasez de oferta no cede, el petróleo puede superar su máximo histórico", dijo Howie Lee, economista del banco OCBC de Singapur. "En el peor de los casos, es decir una sanción total a las exportaciones de energía de Rusia, no me sorprendería ver que al Brent por encima de los 200 dólares", agregó.