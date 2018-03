El director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch Par, estimó que este es un buen momento para que las empresas mexicanas, tanto las pequeñas y medianas como las grandes, tomen coberturas financieras que les permitan enfrentar el entorno económico complicado y la volatilidad en los mercados.

En entrevista con Notimex, destacó que hay empresas mexicanas no se protegen, pese a que existen instrumentos financieros que harían más segura su operación ante los cambios en variables como el tipo de cambio, las tasa de interés o los precios del petróleo.

"Ahí estamos viendo muchos instrumentos financieros bursátiles y no bursátiles que las empresas deberían tomar y no lo están haciendo y son instrumentos de cobertura de tipo de cambio y tasa de interés. No los utilizan por desconocimiento de que existen estos productos", dijo.

No obstante, apuntó, hay compañías que sí utilizan estas coberturas y no importará si es exportadora o importadora; su resultado dependerá de los instrumentos que tomaron para enfrentar los cambios en las variables financieras.

Dentro de los instrumentos derivados se encuentran los Futuros, por ejemplo, que permiten a una empresa pactar hoy un precio futuro, lo que permite asegurar precios ante las variaciones del mercado. Se pueden tomar futuros del tipo de cambio, tasas de interés, precios del petróleo, entre otros.

"Aunque sea la empresa pequeña, el empresario seguramente tiene un coche y está asegurado, pero el valor de la empresa que es mucho mayor al de coche no lo tiene asegurado y puede ser una compañía que dependa de los flujos si es importadora o exportadora y ahí tiene un impacto por los movimientos en el tipo de cambio", apuntó.

Explicó que por medio del Mercado Mexicano de Derivado (MexDer), a través de una casa de cambio, cualquier inversionista o empresa puede comprar sus coberturas, o incluso, se pueden adquirir en el mercado no formal, conocido como Over The Counter.

Según explicó, los montos y requerimientos para operar en un mercado de derivados son muy bajos y los costos se justifican en un momento como este; "hay que verlo como un seguro".

Oriol Bosch apuntó que en la coyuntura actual, lo importante de la Bolsa y de las empresas es que puedan aprovechar los diferentes instrumentos financieros para seguir tomando ventaja de esta situación y mantengan o incrementen su rentabilidad.

mfh