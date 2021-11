El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dijo que la compañía no ha firmado aún ningún contrato con Hertz, más de una semana después de que la empresa de alquiler de automóviles anunciara un gran acuerdo con el fabricante de vehículos eléctricos.

Las acciones de Tesla cayeron 3.03% el martes en el NASDAQ, luego de un fuerte incremento tras la noticia del pedido más grande de la historia (100,000 autos eléctricos para Hertz) el 25 de octubre, lo que la ayudó a superar el billón de dólares en capitalización de mercado.

Por el contrario, las acciones de la rival de Hertz, Avis Budget Group subieron hasta 108.31% a 357.17 dólares cada una en el NASDAQ. En valor de mercado la empresa ganó 12,358 millones de dólares,.

Musk tuiteó el lunes por la noche: "Me gustaría enfatizar que aún no se ha firmado ningún contrato (...). El acuerdo con Hertz no tiene ningún efecto en nuestra economía".

Hertz dijo en un comunicado que las entregas de los automóviles de Tesla ya habían comenzado.

Luego de que Hertz confirmara que las entregas de los Tesla iban conforme a lo planeado, sus acciones subieron 2.52%, a 35.01 dólares en Wall Street.