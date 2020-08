Por primera vez en su historia, el oro superó los 2,000 dólares por onza, ante la búsqueda de refugio de inversionistas por la crisis sanitaria del Covid-19, en un entorno de bajas tasas y grandes estímulos en el mercado, finalizando la jornada en 2,018.07 dólares por onza.

“La compra por refugio ha llevado a los precios del oro a superar los 2,000 dólares por primera vez, en momentos en que el dólar toca mínimos vistos por última vez hace más de dos años, tasas reales negativas cayeron a niveles vistos por última vez en 2013 y las expectativas de nuevos paquetes de estímulo siguen creciendo”, dijo a Reuters la analista de Standard Chartered, Suki Cooper.

El metal precioso acumula un avance en el año de 33.03%, según datos de Refinitiv.

El Consejo Mundial del Oro destaca que el desempeño en el 2020 de este activo ha sido sobresaliente, muy por encima de la mayoría de los activos.

“Este movimiento ha sido consecuencia de una combinación de factores, la alta incertidumbre, tasas de interés muy bajas, y un momento positivo en el precio”, indica el Consejo Mundial en un reporte.

El S&P Global BMI que mide el rendimiento del mercado accionario global tiene una baja de 2.71% este año, y el Dow Jones Commodity Index Crude Oil, que refleja el desempeño del mercado de futuros del petróleo, ha caído 31.71% en el 2020.

Para Jack Janasiewicz, gestor de Portafolio de Soluciones de Natixis IM las tasas reales son uno de los principales impulsores del oro, pues explica que no da carry (no se paga por la espera y la tenencia del activo), pero con las tasas nominales en los valores tradicionales de renta fija a niveles tan bajos y los rendimientos reales ahora en negativo, “el argumento del costo de carry que los activos refugio de renta fija generalmente han proporcionado ya no es un obstáculo... el oro como una reserva de valor se ve cada vez más atractiva cada día”, arguyó.

El mercado de bonos también ha perdido atractivo conforme los bancos centrales adoptan cada vez políticas monetarias más laxas en busca de incentivar el crecimiento económico; el S&P US Treasury Bond, que mide el rendimiento del mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos tiene un avance moderado de 8.74 en el año.

“A medida que los bonos del Tesoro de EU se aproximan al umbral bajo cero cada día, la capacidad de los rendimientos de avanzar considerablemente en tiempos de volatilidad en la renta variable se vuelve más desafiada... Los bonos soberanos no están rindiendo retorno real y se acercan al umbral más bajo en términos de su capacidad para compensar el riesgo de la renta variable en tiempos de estrés. Como resultado, los inversionistas están recurriendo a otros medios de compensación del riesgo en la renta variable y el oro es una de las opciones”, comentó Janasiewicz.

Otro factor es la debilidad del dólar, que ha beneficiado a diferentes activos como el oro a máximos históricos, según un reporte de Banorte. El índice dólar que muestra la fortaleza de la divisa estadounidense frente a una canasta de divisas ha caído 3.12% este año.

Al respecto, Jack Janasiewicz coincide en que este es un catalizador importante para el metal precioso, pues los inversionistas buscan una vez más un activo en el cual retener su poder adquisitivo.

“Existen muchas razones para la debilidad del dólar – las preocupaciones relacionadas con el Covid-19, las elecciones, las tasas de interés reales, los diferenciales en el comercio, la respuesta fiscal y monetaria – y la lista continúa. Pero cualquiera que sea la razón que se quiera citar para la debilidad reciente del dólar, éste es solo otro catalizador para que el oro escale más. El oro cotiza en dólares y si el dólar cae en valor, se vuelve más barato para la compra”, argumentó.

En tanto, Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base refiere que recientemente, la expectativa de mayor liquidez en los mercados financieros globales juega un papel importante, “aunque hasta ahora no se ha aprobado el paquete de estímulos fiscales en Estados Unidos, se espera que Trump pueda intervenir a través de una orden ejecutiva y así aprobar los nuevos estímulos, si los legisladores no llegan a un acuerdo”, comentó.

En tanto, el analista independiente Ross Norman dijo a Refinitiv que también se suma como catalizador en el precio del oro la incertidumbre por la tensa relación entre Estados Unidos y China, que se teme podría llevar la rivalidad otra vez al plano comercial.

[email protected]