Inaugura Brugada la "Casa de las 3RTS pionera de la Transformación" en Coyoacán para revolucionar el Sistema de Cuidados

El nuevo complejo en el Pedregal de Santo Domingo cuenta con una superficie de 6 mil 940 metros cuadrados, donde se rehabilitaron espacios del DIF y el Centro de Atención al Cuidado y Desarrollo Infantil (CACDI), además de construir 500 metros cuadrados de obra nueva que incluyen una alberca de hidroterapia y consultorios especializados

Este espacio, el segundo en su tipo en la Ciudad de México, ofrece servicios gratuitos de lavandería, comedor público, spa y estancia infantil, con el objetivo de reconocer, redistribuir y reducir la carga de trabajo doméstico que históricamente han realizado las mujeres.

Con una inversión que beneficia a 127 mil 502 habitantes, la unidad integra una Casa de la Salud con mastógrafo, laboratorio clínico, consultorios de ginecología y psicología, así como un centro de rehabilitación física y un temazcal con capacidad para 20 personas.

Ciudad de México, a 21 de abril de 2026 . La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó esta mañana la inauguración de la Casa de las 3R's del Cuidado “Pioneras de la Transformación” en el Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán. Este complejo representa un avance fundamental en la consolidación del Sistema Público de Cuidados, diseñado para transformar la realidad de las mujeres y las familias de la zona.

Durante el acto, el Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Raúl Basulto Luviano, detalló que la obra se ejecutó sobre un predio de 6 mil 940 metros cuadrados. Los trabajos técnicos incluyeron 3 mil 600 metros cuadrados de impermeabilización, la aplicación de 9 mil 700 metros cuadrados de pintura y la instalación de 473 nuevas luminarias. El complejo cuenta ahora con 12 espacios de servicio, entre los que destacan un comedor público, lavandería social, área de sensibilización de cuidados, una casa para la atención integral de las mujeres y una sala de infancias.

Por su parte, la Coordinadora General de Comunicación Ciudadana, Ana María Lomelí Robles, subrayó que estas acciones no son asistencialismo, sino justicia social e inversión en bienestar: “Se trata de cambiar la manera en que la sociedad entiende el cuidado”, puntualizó.

En su intervención, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó que las "3R's" significan el Reconocimiento, la Redistribución y la Reducción del trabajo de cuidados. Al respecto, la mandataria aseveró que “con este espacio estamos ofreciendo servicio para reducir la tarea de cuidados principalmente a las mujeres”. Asimismo, destacó que el nombre de la casa rinde homenaje a las fundadoras del Pedregal de Santo Domingo, quienes con gran esfuerzo habilitaron la zona para la vivienda.

La mandataria recordó que el Congreso de la Ciudad de México ya analiza una reforma constitucional para erradicar la división sexual del trabajo y enfatizó la necesidad de una transformación de fondo: “Tiene que haber un cambio estratégico en cómo pensamos la ciudad”.

El nuevo centro también integra una "Casa de la Salud" equipada con consultorios de medicina general, odontología, ginecología y un mastógrafo para la detección oportuna del cáncer de mama, además de servicios de laboratorio clínico gratuito. Brugada Molina anunció que, a partir de ahora, cada quince días se inaugurará una nueva Utopía en la Ciudad de México, como parte de la meta de construir 200 Casas de las 3R's en toda la capital, de las cuales 100 estarán ubicadas dentro de las Utopías.

Finalmente, se destacó la mejora del entorno urbano con la construcción de rampas de movilidad universal, banquetas y balizamiento, trabajos coordinados a través del programa "Territorios de Paz e Igualdad" para garantizar condiciones de seguridad y accesibilidad en toda la colonia.