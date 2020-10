El Covid-19 y las elecciones en Estados Unidos no darán tregua a los mercados, pues de acuerdo con analistas, son los factores que más causarán incertidumbre en las siguientes jornadas.

Amin Vera, subdirector de Análisis Económico en Black Wallstreet Capital dijo que las medidas de confinamiento impuestas en Europa ante la rápida escalada en los casos de Covid-19 son claramente un nuevo lockdown similar al que ocurrió en marzo, por lo que no debe ser sorpresa si en los siguientes días las caídas de esta semana se extienden.

Ayer, el MSCI Europe Index, conformado por compañías de gran y mediano valor de capitalización en 15 mercados desarrollados de Europa cayó 3.59%, mientras que desde el viernes pasado se ha hundido 6.20% de 1,618.35 a 1,517.89 enteros.

A la fecha más de 9 millones de personas han sido diagnosticadas con Covid-19 en Europa y más de 269,748 han fallecido. Los nuevos casos tocan máximos en la zona euro, tan solo el 29 de octubre se sumaron 266,863 más, según datos de Refinitiv.

“Francia y Alemania son el motor económico de Europa, cuando para su economía, se detiene la actividad económica y seguro vamos a ver más confinamientos”, indicó Vera.

Agregó que a esto se suma la volatilidad por las elecciones en Estados Unidos, “la perspectiva es fea”.

Ayer las bolsas europeas moderaron sus pérdidas tras la jornada del miércoles. El Dax alemán ganó 0.32%, el IBEX-35 cayó 0.97%, el CAC 40 -0.03%, el FTSE 100 -0.02% y el MIB de Italia -0.14 por ciento.

Francia tiene un registro de nuevos casos diarios muy alto entre una muestra de países relevantes de Refinitiv, donde se ubica en tercera posición con 36,437 positivos más al 29 de octubre, Italia agregó 24,988 casos nuevos, España 19,765 casos y Alemania 16,932 casos. En primer lugar está Estados Unidos con 80,923 casos nuevos.

“Bajo este contexto, se anticipa un cierre de semana turbulento para el mercado de capitales, pues además se publicarán datos de crecimiento económico del tercer trimestre para algunos países como Alemania, Francia, Estados Unidos y México, y se podrían ver movimientos en los portafolios de inversionistas en anticipación de las elecciones presidenciales, que tienen como plazo el 3 de noviembre”, dijo Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base.

Amín Vera no descarta un rebote técnico hacia fin de año, el cual ocurrirá salvo que pasara algo muy disruptivo. En la medida que se tenga un resultado claro de la elección en EU y el candidato perdedor acepte los resultados , podría aumentar el optimismo, “eso puede dar un rebote técnico, que descuente por lo menos el golpe de los últimos días”, dijo.

Ayer, los mercados de capitales tuvieron desempeño mixto, en espera de más movimientos en Europa para impedir una mayor propagación del Covid-19. Tras una fuerte caída a media semana, el NASDAQ ganó 1.64% a 11,185.59 puntos, el Dow Jones avanzó 0.52% a 26,659.11 unidades y el S&P 500 subió 1.19% a 3,310.11 enteros.

En México, el S&P/BMV IPC cayó 1.58% a 36,801.37 puntos y el FTSE Biva bajó 1.57% a 754.26 puntos.

Crudo cae 10% en la semana

El precio del petróleo ha sido fuertemente castigado esta semana en medio de medidas de confinamiento en Europa, que siembran dudas sobre la recuperación en la demanda del energético, tras el desplome sufrido en abril y mayo.

“Las presiones a la baja están relacionadas con el aumento en las preocupaciones en torno a su demanda, derivado de las restricciones a la movilidad que se han impuesto en Europa. Hay que recordar que las economías más grandes de la Unión Europea, como Alemania y Francia, endurecieron sus restricciones a la movilidad para tratar de frenar la propagación de Covid-19, lo que a su vez reduce la demanda por petróleo”, dijo Siller.

Del 23 de octubre a la fecha el WTI cae 9.23% a 36.17 dólares por barril, el Brent baja 9.86% a 37.65 dólares, y la mezcla mexicana se contrae 10.38% a 32.98 dólares por barril.

En el intradía, el WTI cayó 3.26%, o 1.22 dólares, el Brent -3.76% o 1.47 dólares y la mezcla mexicana 3.88%, o 1.33 dólares, según Refinitiv y Pemex.

Hay consenso

Descartan debilidad del dólar: Natixis

Los fuertes rebrotes de Covid-19 en Europa serán un factor a favor del dólar, pues evitarán que la divisa estadounidense se debilite, de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos que se llevarán a cabo el próximo martes y donde las encuestas perfilan una victoria del candidato demócrata Joe Biden.

“Hay cierto consenso en que habrá debilidad del dólar, coincido que en corto plazo si hay esta marea demócrata, habrá muchos pensamientos alrededor de los estímulos, el comercio, la confianza en la recuperación, y eso podría debilitar al dólar, pero considero que esto está limitado porque el crecimiento estará enfocado en Estados Unidos, ante Europa en una situación muy complicada con el virus que parece que les tomará un tiempo”, dijo Esty Dwek, Jefe de Estrategia Macro Global de la gestora francesa de activos Natixis IM, en conferencia telefónica.

La especialista explicó que en este momento lo que más preocupa al mercado son los estímulos, y que estos ya han asimilado una posible victoria de Joe Biden, no obstante, dijo que no puede considerarse esto como un trato cerrado, porque las encuestas han comenzado a cerrarse en los últimos días y no se puede descartar un álgido apoyo a Trump al cierre de las elecciones, y que el mercado reaccionará en el corto plazo a cualquier resultado que se tenga.

“Vemos que el número de casos está aumentando, vemos rebrotes pero diríamos que localizados, no en todas partes al mismo tiempo por todo EU, Trump es percibido como que no está manejando la pandemia en su país del todo bien, y que los casos aumenten no es una sorpresa, no creo que esto vaya a hacer una gran diferencia”, comentó.

claudia.tejeda@eleconomista.mx