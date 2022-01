Las acciones del minorista de videojuegos GameStop subieron 7.32% el viernes, después de la noticia de que la compañía planea crear un mercado para tokens no fungibles o NFT.

Los tokens NFT poseen un código que no se puede replicar ni reemplazar, y no es equivalente a nada. Al ser tan únicos y no poder estimarse un "valor" basado en algo específico, están valorándose en miles de dólares en el mercado.

GameStop es una de muchas compañías interesadas en entrar a este mercado.

El Wall Street Journal publicó que GameStop ha contratado a más de 20 personas para formar un nuevo equipo que se dedique a "comprar, vender e intercambiar NFT de bienes virtuales de videojuegos".

Este negocio empezará a funcionar este mismo año y hospedará NFT de desarrolladores de juegos y editoras selectas. Según el WSJ, GameStop planea invertir en blockchain y en el desarrollo de juegos NFT, y está a punto de cerrar negocios con dos grandes compañías de criptodivisas, para lo cual invertirá millones de dólares.

termometro.economico@eleconomista.mx