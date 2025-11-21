San Luis Potosí: Entre su riqueza arquitectónica y alta tecnología automotriz

San Luis Potosí es conocido como uno de los destinos turísticos más completos del país, combinando historia, arquitectura colonial, gastronomía tradicional y paisajes naturales de alto valor escénico.

Su ubicación estratégica en el centro-norte de México lo convierte en un punto ideal para visitantes nacionales e internacionales.

Cabe señalar que además de ofrecer a los visitantes su belleza cultural y arquitectónica, desde hace algunos años, el estado es la sede de una de las armadoras de autos más importante a nivel mundial BMW quien también abre sus puertas para que turistas de todo el mundo puedan conocer sus instalaciones y ser testigos de cada proceso en la elaboración de un auto.

¿Qué lugares puedes visitar?

La capital potosina destaca por su Centro Histórico, reconocido por su arquitectura barroca y neoclásica.

San Luis Potosí, Mexico - 06.27.2024Shutterstock

Entre sus principales atractivos se encuentran la Catedral Metropolitana, el Templo del Carmen y una amplia red de museos como:

• Centro Cultural y de las Artes. Se encuentra en lo que solía ser una antigua penitenciaría del siglo XIX y se ha transformado en un espacio dedicado al arte y la cultura. Desde el 2008 ofrece galerías de arte, salas de teatro, áreas de exposición y es sede de eventos culturales y artísticos durante todo el año.

Dentro de las salas de exposición destaca la celda donde estuvo preso Francisco I Madero. Desde ahí redactaría el Plan de San Luis en el que llamaba al levantamiento armado del pueblo el 5 de octubre de 1910.

Para quienes les interesa el arte surrealista, en otro de los espacios del Centro de las Artes está el Museo Leonora Carrington. El lugar contiene diversas esculturas en bronce, litografía, y objetos personales que demuestran la gran variedad de fuentes de inspiración en la obra de Carrington.

Museo Leonora CarringtonAlba Servín

• Museo Nacional de la Máscara en la Plaza del Carmen. Exhibe una amplia colección de máscaras mexicanas donadas por el humanista e ingeniero Víctor José Moya Rubio, las cuales representan a las múltiples tradiciones y a los personajes históricos y simbólicos de la cultura popular mexicana.

• Museo Federico Silva. Especializado en escultura, con más de 80 obras, lleva el nombre de uno de los escultores más importantes de México y su objetivo es ofrecer a la comunidad las más destacadas muestras de escultura a nivel nacional e internacional.

BMW

Como parte de su campaña por apoyar el crecimiento del turismo en San Luis Potosí, la empresa de origen alemán BMW también tiene su propuesta para los amantes de los autos y de la marca ofreciendo visitas guiadas para conocer cómo se fabrica un auto desde cero, lo cual puede ser una experiencia inolvidable, estas tienen un costo de 125 pesos por persona.

Planta BMW SLPCortesía

El recorrido dentro de las instalaciones dura aproximadamente dos horas y se camina 4 kilómetros aproximadamente, inicia por la nave de carrocería donde los visitantes pueden ver como robots van armando los autos pieza tras pieza.

Cabe señalar que los modelos que produce la marca en México son BMW Serie 3 Sedán, BMW Serie 2 Coupé, BMW M2, BMW M2 Racing y BMW M2 CS.

El recorrido continúa hacia el área de pintura y termina en el área de ensamblaje (llantas, motor, etc) para finalmente llegar a la parte final donde se prueban los autos que ya están listos para su distribución.

Planta BMW SLPAlba Servín

Durante toda la visita hay guías profesionales que acompañan el recorrido y explican el funcionamiento de cada etapa de la producción. Para adquirir los boletos del recorrido se puede hacer directamente en la página de la empresa automotriz.