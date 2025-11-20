Lectura 8:00 min
¿A dónde viajarán los mexicanos en el invierno 2025?
Booking.com reporta un repunte en las búsquedas de alojamiento de viajeros mexicanos entre el 20 de diciembre y el 11 de enero, con avances destacados hacia Cancún, Acapulco, Ciudad de México, Tokio, Madrid y Punta Cana, anticipando dinamismo turístico invernal
Los viajeros mexicanos se preparan para cerrar el año viajando más y más lejos. De acuerdo con datos de Booking.com para la temporada del 20 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, las búsquedas de alojamiento muestran una aceleración del turismo nacional y de los viajes al extranjero.
En México, Cancún se mantiene como el imán clásico de sol y playa, mientras que Acapulco y Ciudad de México se convierten en las grandes sorpresas del invierno, con incrementos de 69% y 70% en búsquedas, respectivamente.
Te puede interesar
Puerto Vallarta (+4%), Playa del Carmen (+5%) y Puerto Escondido (+8%) confirman que la costa del Pacífico y el Caribe siguen en el radar, y Mazatlán apenas cede terreno con una ligera baja de 2 por ciento.
En el mapa internacional, los mexicanos apuntan a ciudades icónicas y a nuevos sueños lejanos. Tokio lidera el crecimiento con un salto de 73% en búsquedas, seguido por Punta Cana (+57%), Madrid (+38%) y Las Vegas (+24%). Nueva York (+17%), París (+15%) y Londres (+1%) completan la lista de favoritos para despedir el año con compras, cultura y experiencias urbanas.
El apetito viajero también posiciona a México como el cuarto país más buscado del mundo y el primero en Latinoamérica dentro de Booking.com, con un alza de 32% en búsquedas internacionales, solo detrás de Canadá, Estados Unidos e Italia y por encima de República Dominicana y Brasil.
A la hora de elegir país, los mexicanos priorizan a México, Estados Unidos y España; Italia crece 43% y Japón 82 por ciento. “Los viajeros mexicanos están demostrando un gran entusiasmo por cerrar el año viajando, tanto dentro del país como en el extranjero”, comenta en entrevista con El Economista, Catalina Granobles Guiot, gerente de área para México y Caribe en Booking.com.
La plataforma destaca que estas tendencias refuerzan la relevancia de México como mercado emisor y receptor, y la diversidad de experiencias para cada tipo de viajero. Para el sector turístico, estas búsquedas anticipan una temporada alta estratégica para aerolíneas, hoteles y agencias, que deberán ajustar tarifas, capacidad y experiencias personalizadas.
Destinos nacionales
- Cancún (+2%) sigue siendo el gran imán del Caribe mexicano: playas de arena blanca frente al turquesa del mar, resorts todo incluido y vida nocturna intensa en la Zona Hotelera.Los viajeros combinan días de descanso en la playa con visitas a Isla Mujeres, excursiones a cenotes y experiencias de snorkel o buceo en el Museo Subacuático de Arte (MUSA). La cercanía con zonas arqueológicas como Tulum y Cobá lo convierte en puerta de entrada al mundo maya. Centros comerciales, restaurantes de autor y beach clubs completan una oferta que mezcla lujo, fiesta y naturaleza en un solo destino.
- Acapulco (+69%) vive un renovado interés gracias a su icónica bahía, miradores y la posibilidad de disfrutar atardeceres espectaculares frente al Pacífico. La Quebrada sigue siendo una parada obligada para ver a los clavadistas, mientras el Fuerte de San Diego y el Zócalo recuerdan el pasado histórico y portuario del destino. Playas como Caleta, Caletilla, Revolcadero o Pie de la Cuesta permiten elegir entre ambiente familiar, olas intensas o experiencias más relajadas. Hoteles tradicionales conviven con nuevos desarrollos en zona Diamante, campos de golf y marinas, lo que mantiene a Acapulco como clásico del turismo nacional.
- Puerto Vallarta (+4%) combina el encanto de un pueblo costero mexicano con una infraestructura turística consolidada. Su Malecón, con esculturas al aire libre, restaurantes y galerías, marca el ritmo entre el mar y el Centro Histórico de fachadas blancas y techos de teja. La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, los cafés y las boutiques dan un aire bohemio. En el litoral, playas como Los Muertos, Conchas Chinas o las calas de la bahía de Banderas atraen a quienes buscan sol, gastronomía y actividades náuticas. Ballenas jorobadas en invierno, tours a islas y experiencias LGBT+ fortalecen su atractivo internacional.
- Mazatlán (-2%) destaca por su binomio de puerto histórico y destino de playa. El Centro Histórico, con edificios restaurados, plazas arboladas y el Teatro Ángela Peralta, ofrece una experiencia cultural distinta frente al mar.Su malecón, uno de los más largos de México, invita a recorrer esculturas, miradores y playas urbanas como Olas Altas. El Faro, ubicado en el Cerro del Crestón, regala vistas panorámicas de la ciudad y la bahía. Las visitas imperdibles al Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés y al nuevo Museo Nacional de la Ballena. Su gastronomía, centrada en mariscos frescos y cocina sinaloense, suma valor a la visita.
- Ciudad de México (+70%) consolida su papel como capital cultural y de negocios. El Centro Histórico, con el Zócalo, la Catedral y el Palacio de Bellas Artes, convive con barrios creativos como Roma, Condesa y Juárez, donde florecen galerías, cafeterías y hoteles boutique. Museos emblemáticos, como el Nacional de Antropología, Soumaya o Frida Kahlo en Coyoacán, ofrecen un panorama único de arte e historia. En Chapultepec, el castillo y sus bosques equilibran naturaleza y cultura. Restaurantes reconocidos en listas internacionales, oferta teatral, vida nocturna y una escena de compras diversa mantienen a la CDMX como hub urbano imperdible.
Destinos internacionales
- Madrid, España (+38%) atrae por su mezcla de historia, vida nocturna y hospitalidad latina. La Gran Vía, la Puerta del Sol y la Plaza Mayor son puerta de entrada a un centro peatonal ideal para caminar. El triángulo del arte —Museo del Prado, Reina Sofía y Thyssen-Bornemisza— hace de la capital española un referente cultural. Barrios como Malasaña, Chueca, La Latina y Salamanca suman propuestas de tapas, bares, terrazas y compras. El Parque del Retiro y Madrid Río aportan espacios verdes para desconectarse. En invierno, las luces, las uvas de Año Nuevo y los mercados convierten la ciudad en fiesta continua.
- Tokio, Japón (+73%) fascina por su contraste entre tradición y vanguardia. Barrios como Shibuya y Shinjuku concentran neones, rascacielos, centros comerciales y entretenimiento, mientras Asakusa resguarda templos como Sensō-ji y callejones llenos de artesanías. Akihabara es el paraíso de la electrónica y la cultura otaku; Harajuku marca tendencia en moda juvenil y cultura pop. Miradores como Tokyo Skytree y Tokyo Tower ofrecen panorámicas de una metrópoli infinita. La gastronomía va desde puestos de ramen e izakayas hasta restaurantes con estrellas Michelin. Jardines, santuarios y parques muestran el lado contemplativo de una ciudad que redefine el viaje urbano para los mexicanos.
- Las Vegas, Estados Unidos (+24%) se consolida como capital mundial del entretenimiento y destino clave para mexicanos que buscan espectáculos, compras y gastronomía. El Strip reúne hoteles icónicos, casinos y producciones de gran formato, desde residencias de artistas hasta shows del Cirque du Soleil. Más allá del juego, destacan restaurantes de chefs reconocidos, centros comerciales de lujo y experiencias inmersivas, desde museos digitales hasta propuestas de arte contemporáneo. Cercana al Gran Cañón y al Valle de Fuego, la ciudad también funciona como base para explorar paisajes del desierto. Conciertos, eventos deportivos y vida nocturna garantizan una agenda intensa de fin de año.
- París, Francia (+15%) sigue siendo sinónimo de romanticismo, arte y gastronomía. La Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y los Campos Elíseos marcan una ruta clásica que se complementa con paseos a orillas del Sena y recorridos en bateau-mouche. Museos como el Louvre y el Musée d’Orsay resguardan colecciones imprescindibles, mientras Montmartre conserva su aire bohemio entre cafés, plazas y la basílica del Sagrado Corazón. Barrios como Le Marais y Saint-Germain-des-Prés ofrecen boutiques, galerías y bistrós donde probar cocina francesa contemporánea. Iluminaciones, mercados navideños y vitrinas de lujo son el escenario para despedir el año.
- Nueva York, Estados Unidos (+17%) seduce a los viajeros mexicanos con su combinación de íconos urbanos y energía inagotable. Manhattan concentra atractivos como Times Square, Central Park, el Empire State Building y miradores como Edge o Summit One Vanderbilt. Museos de referencia mundial —MoMA, Met, Guggenheim— conviven con barrios vibrantes como SoHo, Brooklyn o Harlem, donde la cultura urbana se vive a pie de calle. Broadway, los espectáculos deportivos y los mercados gastronómicos completan una agenda intensa. En invierno, las pistas de hielo, los escaparates navideños y las compras.