¿A dónde viajarán los mexicanos en el invierno 2025?

Los viajeros mexicanos se preparan para cerrar el año viajando más y más lejos. De acuerdo con datos de Booking.com para la temporada del 20 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, las búsquedas de alojamiento muestran una aceleración del turismo nacional y de los viajes al extranjero.

En México, Cancún se mantiene como el imán clásico de sol y playa, mientras que Acapulco y Ciudad de México se convierten en las grandes sorpresas del invierno, con incrementos de 69% y 70% en búsquedas, respectivamente.

Puerto Vallarta (+4%), Playa del Carmen (+5%) y Puerto Escondido (+8%) confirman que la costa del Pacífico y el Caribe siguen en el radar, y Mazatlán apenas cede terreno con una ligera baja de 2 por ciento.

En el mapa internacional, los mexicanos apuntan a ciudades icónicas y a nuevos sueños lejanos. Tokio lidera el crecimiento con un salto de 73% en búsquedas, seguido por Punta Cana (+57%), Madrid (+38%) y Las Vegas (+24%). Nueva York (+17%), París (+15%) y Londres (+1%) completan la lista de favoritos para despedir el año con compras, cultura y experiencias urbanas.

El apetito viajero también posiciona a México como el cuarto país más buscado del mundo y el primero en Latinoamérica dentro de Booking.com, con un alza de 32% en búsquedas internacionales, solo detrás de Canadá, Estados Unidos e Italia y por encima de República Dominicana y Brasil.

A la hora de elegir país, los mexicanos priorizan a México, Estados Unidos y España; Italia crece 43% y Japón 82 por ciento. “Los viajeros mexicanos están demostrando un gran entusiasmo por cerrar el año viajando, tanto dentro del país como en el extranjero”, comenta en entrevista con El Economista, Catalina Granobles Guiot, gerente de área para México y Caribe en Booking.com.

La plataforma destaca que estas tendencias refuerzan la relevancia de México como mercado emisor y receptor, y la diversidad de experiencias para cada tipo de viajero. Para el sector turístico, estas búsquedas anticipan una temporada alta estratégica para aerolíneas, hoteles y agencias, que deberán ajustar tarifas, capacidad y experiencias personalizadas.

Destinos nacionales

Cancún (+2% ) sigue siendo el gran imán del Caribe mexicano: playas de arena blanca frente al turquesa del mar, resorts todo incluido y vida nocturna intensa en la Zona Hotelera.Los viajeros combinan días de descanso en la playa con visitas a Isla Mujeres, excursiones a cenotes y experiencias de snorkel o buceo en el Museo Subacuático de Arte (MUSA). La cercanía con zonas arqueológicas como Tulum y Cobá lo convierte en puerta de entrada al mundo maya. Centros comerciales, restaurantes de autor y beach clubs completan una oferta que mezcla lujo, fiesta y naturaleza en un solo destino.

Destinos internacionales