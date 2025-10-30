Reconoce la presidenta de México avances de San Luis Potosí

En su conferencia matutina Claudia Sheinbaum destaca incremento en el ingreso promedio de los potosinos y la reducción de la pobreza

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este día los buenos resultados que el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona ha obtenido en materia de ingreso y reducción de la pobreza en San Luis Potosí.

Basándose en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Jefa del Estado Mexicano destacó que de 2022 al 2024 el ingreso promedio de los potosinos se incrementó de 66 mil 466 a 73 mil 205 pesos; mientras que en ese mismo lapso el porcentaje de la población en situación de pobreza se redujo del 35.5 por ciento al 30.4.

Estas cifras avalan el esfuerzo de un Gobierno que en sólo dos años logró multiplicar la cobertura y los alcances de programas sociales, llevándolos a zonas donde antes el apoyo oficial nunca había llegado, así como incrementar el número de plazas laborales formales y bien remuneradas.

Y en cuatro años, el Gobierno de Gallardo Cardona ha alcanzado, además, resultados inéditos y tangibles en infraestructura, seguridad, educación, desarrollo social y económico que lo colocan entre las mejores entidades del país.