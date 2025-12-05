Bolsa mexicana opera con ganancias; acciones de Alfa encabezan los avances

Las bolsas de valores de México operan con avances en la última jornada de la semana. Los índices locales suben, en línea con sus pares de Wall Street, en un mercado que asimila un dato de inflación clave para la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanza 0.40% a 63,971.95 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se mueve 0.38% a 1,269.72.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destacan las acciones de Alfa, con un avance de 2.55% a 15.67 pesos, las del conglomerado Orbia Advance, con 1.79% a 17.59 pesos, y Grupo Bimbo, con 1.14% a 59.56 pesos.

"Consideramos que el escenario de recuperación prevalece, la resistencia más importante que podría enfrentar el S&P/BMV IPC está ubicada en las 64,400 puntos. Por otro lado, el soporte que debe respetar está en 62,800. Sugerimos mantener posiciones", dijo Banorte.