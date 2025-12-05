Wall Street sube por apuestas sobre tasas de la Fed; destaca Warner Bros Discovery

Los tres principales índices de Wall Street avanzan la mañana de este viernes. Los promedios suben mientras los inversionistas evalúan un dato de inflación en Estados Unidos que es clave para la decisión de tasas que tomará la Reserva Federal la próxima semana.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 0.39% a 48,035.53 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, avanza 0.36% a 6,882.01 puntos. El Nasdaq Composite se mueve 0.39% a 23,595.98 puntos.

El índice de precios del gasto en consumo personal de Estados Unidos, el indicador predilecto por la Fed para estudiar los precios, subió 0.3% en septiembre, en línea con lo esperado. Los datos siguen reforzando las apuestas por un recorte a la tasa del banco central.

De acuerdo con la herramienta FedWatch, que sigue las operaciones con futuros de la tasa de fondeo federal, los operadores asignan una probabilidad de 87.2% a un recorte de 25 puntos base a la tasa de la Fed el miércoles, que sería el tercero de forma consecutiva.

En los valores individuales, Netflix (-2.06%) cae después de que la compañía de Streaming adquirió Warner Bros (+3.71%) por casi 83,000 millones de dólares, en un acuerdo que podría concretarse en 2026 y que valúa a Warner en 27.75 dólares por acción.