La Selección Mexicana ya tiene playera para la Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana de Futbol ya tiene nueva playera para su participación en la Copa del Mundo 2026.

Adidas dio a conocer los diseños de los jerseys para las 22 selecciones con las que colabora, incluido el que portará el equipo que dirige Javier Aguirre, con el tradicional color verde como protagónico y el rojo y blanco en el cuello y puños; mientras que en el centro de la playera se muestra un estampado inspirado en el Calendario Azteca.

La empresa de ropa deportiva aseguró que para este jersey se utilizó "una reproducción autorizada por el Insitutto Nacional de Antropología e Historia REP.AUT.INAH", como una marca para verificar los productos que contienen elementos culturales que son protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

"Herencia y futuro se unen en la nueva camiseta de México. Esta playerarepresenta la energía y el orgullo que unirán a generaciones de aficionados durante la próxima Copa Mundial de la FIFA. Celebra el apoyo incondicional de una nación que vive y respira fútbol, donde cada momento compartido refleja la esencia de México", dijo Adidas en un breve comunicado.

En tanto la Selección Mexicana compartió en sus redes sociales un video en el que muestra algunos detalles del nuevo uniforme, el cual será estrenado el 15 de noviembre próximo en el juego que disputará contra Uruguay en Torreón Coahuila.

¿Cuánto costará la nueva playera de la Selección Mexicana de Futbol?

La playera de la Selección Mexicana para el Mundial de Futbol 2026, que por primera vez se realizará en tres sedes (México, Estados Unidos y Canadá), tendrá un costo de 1,999 pesos mexicanos en sus versiones "aficionado" para hombre y mujer, mientras que en su "versión jugador", su precio será de 2,999 pesos.

En tanto, la playera de manga larga, "versión jugador", tendrá un precio de 3,199 pesos y la versión "aficionado" costará 2,299 pesos, según datos del sitio web de Adidas.