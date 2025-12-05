¿Qué se sabe de la participante de Shark Tank acusada de asesinatos en Colombia?

El pasado 5 de abril, tres menores y un adulto fueron ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, de la Fundación Santa Fe de Bogotá, presuntamente por un caso de intoxicación. Hasta ahí nadie imaginó que ese día en la tarde y, posteriormente, el 9 de abril, dos de las niñas fallecerían, Emilia Forero e Inés de Bedout. Las investigaciones preliminares y los dictámenes forenses revelaron que habían sido envenenadas con unas frambuesas contaminadas con talio. Ahora, ocho meses después de lo sucedido, se conoció que la presunta responsable de estos dos homicidios es Zulma Guzmán, una exparticipante de Shark Tank Colombia.

Esto fue revelado después de que la Fiscalía General colombiana anunció que le imputaría cargos por haber coordinado el envío de las frambuesas con un domiciliario y pidió circular roja de Interpol en su contra, pues actualmente se encuentra en Argentina.

El ente investigador encontró que, después de lo ocurrido con las dos menores, Guzmán se habría desplazado entre Brasil, España y Reino Unido. Por estas razones, ahora es buscada en más de 90 países.

"Según la Fiscalía las evidencias y los elementos materiales probatorios obtenidos por un equipo de fiscales y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, así como el dictamen emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dan cuenta de que las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal", informó La FM.

De acuerdo con el ente investigador, el alimento fue enviado por Zulma Guzmán Castro mediante una empresa de mensajería, con la instrucción de que se trataba de un supuesto regalo, “una afirmación que no era cierta”, según precisó la Fiscalía. Con base en la información recopilada, Zulma Guzmán Castro, señalada de estar directamente vinculada con la intoxicación y posterior fallecimiento de las menores, abandonó el país con destino a Argentina después de conocer el desenlace.

La fiscal encargada del proceso acudió ante un juez penal de control de garantías en Bogotá y obtuvo una orden de captura contra la mujer. La Fiscalía informó que se gestionó la emisión de una notificación roja de Interpol para hacer efectivo el requerimiento, dado que existen indicios de que la señalada se ha desplazado por varios países, entre ellos Brasil, España y el Reino Unido.

¿Quién es Zulma Guzmán?

La mujer, acusada de premeditar el asesinato de las menores con talio es una empresaria colombiana, fundadora y representante legal de CAR B, una plataforma que desde 2016 presta servicio de alquiler de vehículos eléctricos y de gasolina por medio de una aplicación por periodos que van desde un día hasta meses.

Así se mueve el alquiler de vehículos online

Precisamente con esta propuesta, Guzmán participó en Shark Tank Colombia en 2020, en donde expuso su modelo de negocio para obtener inversiones, bajo el lema 'El Uber de los carros de alquiler". Al final, de cinco tiburones, la fundadora de CAR B logró el apoyo de dos.