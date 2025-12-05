Trump llega al Sorteo del Mundial 2026 y tiene ganas de reunirse con Claudia Sheinbaum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este viernes al Sorteo del Mundial 2026, en donde dijo que podría reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el encuentro de la FIFA.

Trump saludó este viernes "un gran día" poco antes del inicio en Washington del Sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.

"Es un gran día y es un deporte formidable", dijo Trump en la alfombra roja del Kennedy Center, donde se celebrará el sorteo, en compañía del jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

Los jefes de gobierno de los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 —Canadá, México y Estados Unidos— se reunirán en Washington DC para el sorteo final, que tendrá lugar el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

Foto: AFPAFP

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han confirmado su asistencia a este evento histórico, donde el mundo descubrirá la composición de los 12 grupos de cuatro para la primera Copa Mundial de la FIFA de 48 equipos.

Los tres líderes darán la bienvenida a millones de fanáticos en 16 ciudades anfitrionas mientras sus países alberguen el evento del 11 de junio al 19 de julio del próximo año.

México, que será sede de una Copa Mundial de la FIFA por tercera vez récord y cuyo partido inaugural se disputará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, albergará 13 partidos. Canadá también albergará 13 partidos en su debut como sede de una Copa Mundial de la FIFA, comenzando con su partido inaugural el viernes 12 de junio en el Estadio de Toronto. Treinta y dos años después de la exitosa Copa Mundial de la FIFA 1994 celebrada en suelo estadounidense, Estados Unidos albergará 78 partidos, comenzando con su partido inaugural el viernes 12 de junio de 2026 en el Estadio de Los Ángeles y culminando con la final el domingo 19 de julio de 2026 en Nueva York, Nueva Jersey.

Con más de seis millones de entradas disponibles para el torneo y casi dos millones ya vendidas, la Copa Mundial de la FIFA 2026 reunirá a seguidores de todos los rincones del mundo para una celebración inolvidable del fútbol en América del Norte.

INFOMACIÓN EN PROCESO...