IKEA Guadalajara Expo logra certificación LEED Gold por su modelo sostenible

IKEA Guadalajara Expo obtuvo la certificación LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design), otorgada por el U.S. Green Building Council (USGBC). Esta distinción consolida su papel como referente nacional en construcción sostenible y diseño responsable dentro del sector retail en México.

El nivel Gold reconoce edificaciones que superan significativamente los estándares internacionales en eficiencia energética, uso del agua, materiales responsables y calidad ambiental interior.

En este caso, la tienda —evaluada bajo el sistema LEED v4— destacó en la categoría Building Design and Construction: Retail, por la integración de energía renovable y las estrategias de aprovechamiento de recursos.

Entre las acciones más relevantes que permitieron alcanzar este logro, se encuentran:

35% de ahorro energético gracias a un sistema de paneles solares.

gracias a un sistema de paneles solares. 98% del agua de lluvia captada, filtrada y reutilizada.

de lluvia captada, filtrada y reutilizada. 84% de los residuos de construcción reciclados o reaprovechados.

reciclados o reaprovechados. 32% de disminución en el consumo de agua potable con equipos hidrosanitarios de bajo flujo.

en el consumo de agua potable con equipos hidrosanitarios de bajo flujo. 100% de los espacios interiores con ventilación y calidad del aire mejoradas.

Branded Content

El valor detrás del reconocimiento

“Esta certificación es el testigo de que los valores de IKEA se están volviendo realidad”, afirmó Julio Orozco, Local Marketing and Communications Manager de la compañía, en entrevista con El Economista. “El cuidado del planeta es uno de nuestros pilares, así que nos esforzamos para que nuestros edificios lo reflejen de forma tangible”, agregó.

El directivo explicó que el proceso requirió planeación, inversión y coordinación entre equipos: "Ningún otro edificio en Guadalajara es nivel Gold. Nos llena de orgullo ser ejemplo para otras empresas al liderar la pauta en sustentabilidad”.

Eficiencia y bienestar como prioridad

El inmueble fue planeado para optimizar el consumo de bienes naturales sin comprometer la experiencia de los visitantes. “Implementamos celdas fotovoltaicas en todo el techo para producir electricidad. Esto posibilita una reducción considerable de emisiones de carbono”, detalló.

Además, IKEA Guadalajara Expo apuesta por la calidad ambiental con amplias zonas de iluminación y ventilación natural. Al respecto, Orozco señaló: “La experiencia del clientes y colaboradores cambia completamente. Buscamos que las personas se desenvuelvan en un entorno más sano. Eso también es bienestar”.

Otro de los aspectos clave fue la gestión del agua. “En un contexto de crisis hídrica mundial, tener la capacidad de captar, tratar y reutilizar el agua pluvial hace una gran diferencia. Evitamos depender del sistema público y mitigamos el desperdicio”, indicó.

Branded Content

Retos locales durante el camino

Ser acreedores de la certificación LEED implicó superar varios desafíos. Uno de los principales fue encontrar materiales locales que cumplieran con los criterios del USGBC. “México aún está lejos de contar con una oferta amplia en materia de sustentabilidad”, reconoció Orozco. Sin embargo, buscaron proveedores nacionales que compartieran la misma óptica

La iniciativa fue desarrollada junto con Eosis Consulting, firma especializada en diseño sostenible y eficiencia energética. Desde la planeación, se incluyeron sistemas inteligentes para regular iluminación, temperatura y agua, garantizando ahorro sin sacrificar comodidad.

Economía circular y labor social

Para IKEA, la sostenibilidad no se limita a la construcción. La tienda promueve prácticas de separación y reúso entre su personal. “Nuestros colaboradores se vuelven parte del proceso. Lo que aprenden aquí, lo replican en sus hogares. Así se amplía el círculo virtuoso”, aseguró Julio.

La misión ambiental se complementa con responsabilidad social. En Guadalajara, colaboran con la organización M.A.MA A.C., que brinda apoyo a infancias en situación de vulnerabilidad. “Rediseñamos su comedor, cocina y bodegas. Creemos que los espacios dignos transforman vidas, por eso buscamos impactar con nuestras acciones, añadió.

A su vez, IKEA impulsa proyectos de economía circular, como la colección ÅTERSTÄLLA, elaborada con textiles recuperados de colecciones descontinuadas para dar una segunda oportunidad a los materiales y generar empleos. De esta manera, cada pieza lleva consigo la habilidad, el cuidado y la herencia cultural de artesanos en Oaxaca, Michoacán y Estado de México.

Los beneficios del modelo sustentable son cuantificables. IKEA Guadalajara Expo produce alrededor de 40,000 kilowatts por hora mensuales mediante energía solar, ha recuperado más de 118,000 piezas de mobiliario y ha reciclado 406 toneladas de residuos.

“Estas acciones nos hacen más eficientes”, recalcó el directivo. “Los materiales reciclables se reincorporan a la industria, los productos reacondicionados evitan desperdicio y la energía limpia disminuye costos operativos. La sostenibilidad también genera valor económico”, profundizó.

Propósito compartido

Orozco considera que las nuevas generaciones son las más receptivas a estas acciones. “El público joven entiende que sostenibilidad no es una moda, sino una responsabilidad. Ellos reconocen el valor de lo que hacemos, eso nos motiva a mantenernos consistentes”.

El mensaje que IKEA busca transmitir al sector es claro: “Cuidar el planeta es una tarea colectiva. No se trata de competir, sino de cuidar el planeta y mejorar la calidad de vida de las personas. Solo tenemos un mundo y debemos protegerlo juntos”, subrayó el Local Marketing and Communications Manager.

La obtención de la certificación LEED Gold coincide con el primer aniversario de IKEA Guadalajara Expo, que abrió sus puertas el 14 de noviembre de 2024.

“Cumplimos un año y este logro es una manera de reafirmar nuestra convicción: hacer negocios sostenibles sí es posible y vale la pena”, concluyó Orozco.