AMDA pide intervención de Clara Brugada por cierre de agencia en Xochimilco; acusa abuso del INVEA

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) acusó de corrupción funcionarios del INVEA y diversas Alcaldías de la Ciudad de México, entre ellas la de Xochimilco, por obligar el cierre de agencias automotrices de manera injustificada, por lo que pidió la intervención de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Guillermo Rosales, presidente de la AMDA refirió que la agencia de la marca Nissan perteneciente a Grupo Autofin ubicada en la alcaldía Xochimilco se encuentra suspendida, luego que durante el viernes del Buen Fin presentó una inspección por parte de INVEA y funcionarios locales, y a pesar de contar con todos los documentos que acredita su funcionamiento, se procedió a colocar sellos.

No obstante, previo a la colocación de sellos de suspensión, los funcionarios hicieron “una propuesta no colocarlos hechos si se accedía a entregar una cantidad de dinero, una cuantiosa cantidad de dinero. Es un abuso al cual se ha recurrido con todos los mecanismos formales para solicitar el levantamiento de la suspensión”, explicó el dirigente empresarial.

El líder de la AMDA urgió la intervención directamente de la jefa de gobierno Clara Brugada y de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, al efecto de que cesen estas prácticas de extorsión a cargo de funcionarios del INVEA adscritos en las diferentes alcaldías.

“Es lamentable lo que estamos enfrentando y sobre todo la falta de los canales eficientes para poder atender estas circunstancias”, reprobó.

Rosales Zárate afirmó que esta problemática no es exclusiva de la Alcaldía Xochimilco sino que está ocurriendo en diferentes alcaldías de la Ciudad de México como la Benito Juárez y Coyoacán, por lo tanto merece que se haga una atención urgente porque esto está frenando la inversión empresarial, afectando a los consumidores que no están siendo atendidos y afectando también a los colaboradores del gremio distribuidor.

Pugnó por permitir la apertura del establecimiento del Asociado de la AMDA, el cual lleva tres semanas sin brindar servicio a los consumidores e impactando a los colaboradores y finanzas del Asociado.

“Merece que se haga una atención urgente porque eso está frenando la inversión, está frenando a las empresas, está afectando a los consumidores y está afectando también a los colaboradores de nuestro gremio”, resumió.