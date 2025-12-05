Claudia Sheinbaum llega al sorteo del Mundial 2026 en Washington y es recibida por Gianni Infantino

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arribó este jueves a Washington D.C. para participar en el sorteo que definirá los grupos del Mundial 2026, evento que reunirá a los líderes de los tres países anfitriones. A su llegada al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, la mandataria fue recibida por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en un encuentro previo al arranque oficial del sorteo.

Brugada acompaña a la presidenta en la delegación mexicana

Sheinbaum estuvo acompañada por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, una de las tres sedes mundialistas en territorio nacional junto con Nuevo León y Jalisco. Ambas formaron parte de la recepción oficial donde también hicieron acto de presencia las mascotas del torneo: Maple (Canadá), Clutch (Estados Unidos) y Zayu (México), en la alfombra roja del evento.

Reunión de líderes de México, Canadá y Estados Unidos

El sorteo reunió al primer ministro de Canadá, Mark Carney; a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quienes encabezan los países que albergarán la primera Copa del Mundo con 48 equipos. Durante el acto, los mandatarios dieron la bienvenida simbólica a millones de aficionados que asistirán a los partidos programados entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegó la noche del jueves 4 de diciembre a Washington D.C. para participar en el sorteo de la Copa Mundial 2026, en lo que representa su primera visita oficial a Estados Unidos como jefa de Estado. Su arribo a la Base de la Fuerza Aérea Andrews se registró poco después de las 23:00 horas, de acuerdo con información oficial. El traslado se llevó a cabo bajo un dispositivo de seguridad reforzado, conforme a los protocolos habituales para la recepción de mandatarios internacionales.